Présidentielle : Candidature de Bédié, ce qui se prépare depuis Paris

Le candidat du PDCI (Parti démocratique de Côte d'Ivoire) à la présidentielle d'octobre 2020 n'est pas encore connu. Le parti septuagénaire sera en convention nationale du 12 au 14 juin 2020 afin de désigner la personnalité qui défendra ses couleurs à cette importante bataille électorale. Mais déjà, des militants semblent avoir porté leur choix sur Henri Konan Bédié.

Bédié, futur candidat du PDCI à la présidentielle ?

Jeudi 19 décembre 2019, le PDCI a tenu son douzième bureau politique à la maison du parti, sise à Cocody, de 16 heures 40 à 19 heures, sous la présidence d'Henri Konan Bédié. Les échanges ont porté sur le bilan des activités de la direction du parti depuis le 11e bureau politique, l'examen et l'adoption des conditions et modalités d'organisation de la convention d'investiture du candidat du PDCI à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Il est ressorti de cette rencontre que la convention nationale aura lieu du vendredi 12 au dimanche 14 juin 2020 à Abidjan sous le thème "le PDCI-RDA; expérience et sagesse pour changer la gouvernance et bâtir une Côte d'Ivoire unie, réconciliée et prospère". C'est à cette occasion que sera connu le nom du candidat du plus vieux parti politique ivoirien.

En attendant la convention de juin, des supputations vont bon train pour dire que le "sphinx" de Daoukro se serait d'ores et déjà positionné en tant que candidat du PDCI. On se rappelle que Maurice Kakou Guikahué, au cours d'une interview accordée au quotidien Le Nouveau Réveil, avait fait des précisions à ce sujet. "S’il (NDLR : Bédié) dit qu’il est candidat, on va avec lui, s’il dit, c’est celui-ci, on s’en va avec ce dernier aux élections. Mais personne, je le dis et je le répète et écrivez ça bien, pour nos militants : quelqu’un qui n’a pas la caution de Bédié et qui est candidat ne sera jamais élu président. Même si ce n’est pas lui Bédié qui est candidat, il faut avoir sa caution. En tout cas, ceux qui veulent être candidats, qu’ils aillent voir le président Bédié pour commencer à présenter leur ambition", s'était exprimé le secrétaire exécutif en chef de l'ex-parti au pouvoir.

Pour des militantes de l'UFPDCI (Union des femmes du PDCI) résidant à Paris, il n'y a point de doute, Henri Konan Bédié est l'homme qui peut porter le parti au pouvoir. Elles l'ont exprimé le 19 janvier lors d'une cérémonie de retrouvailles. Après avoir dépeint une situation sociopolitique "inquiétante", elles ont demandé à Bédié de venir "sauver" la Côte d'Ivoire. "Nous comptons sur vous. C’est pour cela que vous êtes notre seul et unique candidat à l’élection présidentielle d’octobre 2020, et ce n’est pas négociable ! ", ont martelé ces militantes, menées par le délégué général Diomandé Youdé Adama.