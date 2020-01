Côte d'Ivoire: Décédé, Charles Diby Koffi réconcilie PDCI et RHDP

Des personnalités issues du PDCI-RDA et du RHDP sont membres des commissions mises en place pour l'organisation des funérailles de Charles Diby Koffi, ancien ministre ivoirien de l' Économie et des Finances.

PDCI-RDA et RHDP main dans la main pour les obsèques de Charles Diby Koffi

L'ancien ministre de l'Économie et des Finances est décédé le 7 décembre 2019, des suites d'un mal qui le rongeait depuis bien longtemps. Charles Diby Koffi devrait être conduit à sa dernière demeure le samedi 29 février 2020 à Pacouabo (Bouaflé), son village natal.

Comme annoncé la semaine dernière par Emmanuel Kalou, président du comité d'organisation des obsèques de l'illustre disparu, nul n'a été exclu de l'organisation des obsèques de l'ancien ministre. "Le président Diby était pour l’union des filles et fils de la Marahoué. Au plan national, le président Charles Diby Koffi était pour l’union des fils et filles du pays. C’est la raison pour laquelle, pour rester fidèle à sa mémoire et à sa vision, nous avons convenu que ses obsèques n’excluent absolument personne », a indiquait M. Kalou.

Ainsi, au sein des structures mises en place pour l'organisation des obsèques de l'ancien directeur général du trésor, figurent des personnalités membres du PDCI-RDA et du RHDP. L'on peut citer entre autres Pr Alphonse Djedje Mady, Allah Kouadio Remi, Leopoldine Coffie Tiezan, du parti de Bédié, et Koné Adama, Raymonde Goudou Koffi du parti d'Alassane Ouattara.

Les deux formations politiques se livrent en effet une bataille acharnée dans la perspective de l'élection présidentielle de 2020. De fait, l'ex-président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, de son vivant, n'avait pas vraiment quitté son parti de "coeur", le PDCI, alors qu'il militait au Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix.

Contrairement à ses camarades de parti, les ministres Kobenan Adjoumani, Ahoussou Jeannot et autres Amédé Kouakou, Charles Diby Koffi est resté loin du bras de fer opposant Alassane Ouattara à Henri Konan Bédié pour l'adhésion du PDCI au RHDP.