Couper-décaler: Tout se gâte entre Arnaud Jaguar et Ariel Sheney

Arnaud Jaguar a-t-il recruté des cyberactivistes pour saboter Ariel Sheney?

Le torchon brûle entre deux ex-membres du label de Dj Arafat, la Yorogang. Il s'agit du tout dernier manager du Beerus Sama, Arnaud Jaguar, et celui là même qui est considéré comme le meilleur élève du Daishikan, Ariel Sheney. Une querelle qui a une très longue histoire puisqu'Arnaud Jaguar a aussi été le manager du Colonel Lobofouè. Une collaboration qui a débuté au sein de la Yorogang et qui a continué même après que les deux jeunes hommes aient quitté le label de Dj Arafat.

Arnaud et Sheney se sont ensuite séparés après des incompréhensions et depuis lors, la tension est restée vive entre les deux ex collaborateurs. On se souvient des aveux de Chico Lacoste, chargé de la programmation aux obsèques de Dj Arafat, qui avait révélé qu'Arnaud Jaguar s'était opposé à une éventuelle prestation d'Ariel Sheney à la grande veillée d'hommage au père de la ''Chine'' le 30 août 2019 au Felicia.

Plus de 6 mois après l'inhumation de Dj Arafat, Arnaud Jaguar est accusé d'avoir engagé des jeunes chinois (fans de Dj Arafat) afin de ternir l'image d'Ariel Sheney sur les réseaux sociaux.

Régulièrement vilipendé sur la toile, le petit Nouchi d'Abobo, menant ses propres investigations, est parvenu à mettre la main sur un jeune dénommé Cheick Sama qui a avoué être parmi les jeunes chinois recrutés par Arnaud Jaguar afin de tenir des propos injurieux contre Ariel Sheney sur les réseaux sociaux.

"Nous avons été recrutés par Arnaud Jaguar pour insulter et saboter Ariel Sheney sur les réseaux sociaux. Nous avons fait des réunions dans une résidence à Cocody Angré et nous avons reçu des instructions fermes d’Arnaud Jaguar… », a révélé le jeune Cheick Sama dans une vidéo publiée sur Internet.

