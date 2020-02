CNI: Sidiki Diakité lance l'opération d'enrôlement à l'échelle nationale

Sidiki Diakité, ministre ivoirien en charge de l'administration du territoire, a procédé, lundi 17 février 2020 au lancement au plan national de l'opération d'enrôlement pour l'établissement des cartes nationales d'identité (CNI).

Enrôlement CNI : 11 millions de personnes visées, selon le ministre Sidiki Diakité

L'évènement a eu lieu à l'Hôtel du District d'Abidjan en présence de plusieurs membres du gouvernement ivoirien. Sidiki Diakité, le ministre ivoirien en charge de la décentralisation et de l'administration du territoire, a procédé ce lundi au lancement de l'opération d'enrôlement pour l'établissement des cartes nationales d'identité.

Ce sont au moins 11 millions de personnes qui sont visées par cette opération. À l'occasion, l'ancien préfet de la région des Lagunes n'a pas manqué pas de faire quelques précisions.

"Désormais l’enrôlement sur l’ancienne formule est terminée et laisse place maintenant à la nouvelle formule", a annoncé Sidiki Diakité lors de son discours.

Le ministre a informé que les équipes techniques ont déjà été déployées non seulement dans les 10 communes du district d’Abidjan mais aussi dans les 108 départements du pays.

Une phase pilote lancée en décembre 2019 dans dix régions, notamment dans les régions du Goh, du Cavally, de la Mé, du Poro, le Gbêkê (...), a permis entre autres de tester les équipements en vue de déceler d'éventuels problèmes et faciliter ainsi la phase de généralisation à l'échelle nationale.

Cette opération d'enrôlement, il faut le noter, commencera par le renouvellement des pièces arrivés à expiration, notamment les CNI; ce qui est « d’urgence pour l’instant jusqu’en juin 2020, mais parallèlement à cela, le nouveau système pourra enregistrer de nouvelles demandes de mise à jour de la CNI.

Pour la phase de généralisation, les Ivoiriens âgés de 18 ans et plus pourront se rendre dans les centres de leurs lieux respectifs de résidence, munis d'un extrait de naissance, d'un certificat de nationalité et des justificatifs de paiement en ligne du timbre électronique et du certificat de résidence.

Le coût de la carte nationale d'identité, a précisé le ministre Sidiki Diakité, est maintenu à 5000 Fcfa. La CNI pourra être disponible 45 jours après l’enrôlement physique.