Éléphants: Succession de Kamara Ibrahim, tout est bouclé

L'instance fédérale du football ivoirien rendra public, mercredi 4 février le nom du successeur de Kamara Ibrahim à la tête de l'équipe nationale. Augustin Sidy Diallo, président sortant de la Fédération ivoirienne de Football (FIF), a donné l'information samedi lors d’une rencontre avec les présidents de clubs.

La FIF dévoile le nom du successeur de Kamara Ibrahim mercredi prochain

Les Ivoiriens devront patienter encore jusqu'au mercredi prochain pour connaître le nom du prochain sélectionneur de l'équipe nationale de Côte d’Ivoire.

C'est le président de la FIF, Sidy Diallo, qui a donné l'information samedi lors d'une rencontre avec les présidents de clubs dans un complexe hôtelier de Grand-Bassam.

"Je vais convoquer une réunion du comité exécutif. Le mercredi ( ndlr: 4 mars 2020), nous aurons une réunion du comité exécutif de 12h à 14h. À cette réunion, nous allons désigner le nouvel entraîneur des Éléphants”, a confié Augustin Sidy Diallo à cette rencontre.

La FIF et Kamara Ibrahim ont mis fin à leur collaboration le jeudi 20 février 2020. A moins d’un mois de la double confrontation des Eléphants de Côte d’Ivoire et de la sélection nationale de Madagascar, comptant pour les éliminatoires de la coupe d'Afrique des nations de football (CAN), plusieurs noms circulent dans les couloirs de la maison de verre de Treichville.

Parmi ces techniciens qui pourraient succéder à Coach Kamara, figurent trois Français, notamment Sébastien Desarbre, Alain Giresse et Albert Cartier, l’ex-entraîneur des Gazelec d’Ajaxio.

Le portugais Paulo Duarte est également cité dans cette short-liste des potentiels successeurs de l’ivoirien Kamara Ibrahim. Logée dans la poule K, la Côte d'Ivoire occupe la 3e place du classement avec 3 points engrangés en deux matchs joués, dont une défaite contre l'Ethiopie.

Le Madagascar occupe la première place avec 6 points, suivi de l'Éthiopie. Le Niger ferme la boucle avec aucun point enrégistré en deux journées.