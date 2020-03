Santé : Coronavirus fait rage, le dernier patient d' Ebola libéré à Béni

Coronavirus continue de se propager à travers le monde avec son cortège de contaminations et de morts. Pendant ce temps, le dernier patient d' Ebola vient d'être libéré à Béni, en RDC.

L'épidémie d' Ebola définitivement vaincu en Afrique ?

L'épidémie d' Ebola, qui s'est déclenché en Guinée, au Liberia et en Sierra Leone en 2015 a fait environ 11 000 morts. A peine la fin de l'épidémie déclarée dans ces trois pays de l'Afrique de l'ouest, que l'est de la République démocratique du Congo (RDC) rentre dans la danse. La ville de Béni, épicentre de la maladie, a en effet connu une véritable tragédie avec ses morts et ses malades.

Mais grâce à une synergie d'actions des Nations unies, de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et des partenaires au développement tel que la Chine, qui avaient envoyé des experts en RDC, Ebola a été totalement vaincu.

Dr Matshidiso Rebecca Moeti, Directeur régional de l'OMS pour l'Afrique, vient d'ailleurs de lancé un tweet dans lequel elle a déclaré que le dernier patient atteint d' Abola a quitté le centre de traitement, avant de préciser qu'il n'y a plus de malade atteint de cette fièvre hémorragique à Béni.

Cette affirmation est confortée par celle du Directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, qui déclare qu'aucune nouvelle infection n'avait été signalée au cours des deux dernières semaines. Il convient toutefois de rester prudent, car la fin l'épidémie d' Ebola ne pourra être déclarée qu'après 42 jous consécutifs sans y avoir aucun nouveau cas.

Alors donc que l'Afrique est en train de jubiler pour la fin de cette maladie qui a causé de veritables misères dans les zones touchées, Coronavirus est en train de faire des ravages à travers le monde. Déclenché en Chine, COVD-19 continue de se propager à travers le monde (51 pays touchés) avec 90 151 cas, dont 3083 morts. La France a enregistré son quatrième décès et compte désormais 212 personnes contaminées. Le Sénégal a également de connu son premier cas de Coronavirus.