Insécurité dans les écoles de Grand-Bassam: Le préfet hausse le ton

Dans l'une de nos publications, nous rapportions la colère des élèves de Grand-Bassam devant la montée en puissance de la violence au lycée moderne de ladite localité. C'était le lundi 2 mars 2020. Les élèves avaient battu le pavé pour réclamer une sécurité. Moins d'une semaine après, les autorités préfectorales sont montées au créneau.

Le préfet de Grand-Bassam au secours des élèves

Les élèves du Lycée moderne de Grand-Bassam étaient beaucoup remontés le lundi 2 mars 2020. Et pour cause, ils dénonçaient l'insécurité grandissante au sein de leur établissement scolaire. Ces jeunes gens s'expliquaient difficilement la présence d'un fumoir au sein de leur école. Ils ont initié une marche qui les a menés au commissariat puis à la préfecture. On apprend auprès de la mairie de Grand-Bassam que les autorités préfectorales ont décidé de se pencher sur cet épineux problème.

Le jeudi 5 mars 2020, Coulibaly Magloire, le premier secrétaire général de la préfecture, à la tête d'une délégation composée d'autorités administratives et sécuritaires, a mené une mission auprès des élèves, indique une source proche de la mairie de Grand-Bassam. Il était question d'échanger sur l'insécurité grandissante au sein des lycées 1 et 2.

Coulibaly Magloire a annoncé que des mesures ont été prises afin de ramener la sérénité et la sécurité dans ces établissements scolaires. Il s'agit notamment de l’abattage des arbres longeant la clôture du lycée moderne qui servent de point d’accès au sein de l’établissement scolaire ; le déguerpissement des baraques et l’enlèvement des véhicules abandonnés devant l’école ; l’interdiction d’accès à l’établissement à tout élève n’ayant pas de macaron sur sa tenue scolaire.

Le secrétaire général de la préfecture a laissé entendre que dorénavant l'accès au lycée sera soumis à un strict contrôle. Par ailleurs, l'autorité préfectorale s'est engagée à renforcer l'effectif des gardiens qui seront chargés d'assurer la sécurité des secteurs sensibles de jour comme de nuit.

Il faut noter que la future salle polyvalente du lycée encore en construction est devenue un véritable refuge de bandits. Des éléments de la Police nationale y seront déployés pour en assurer la surveillance.