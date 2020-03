Grand-Bassam: Un fumoir installé dans un lycée, les élèves en colère

La tension est montée dans la matinée du lundi 2 mars 2020 à Grand-Bassam. En effet, en colère, les élèves du lycée moderne de ladite localité ont pris la rue pour manifester contre la présence d'un fumoir au sein de leur établissement. Ils se sont rendus au commissariat avant de mettre le cap sur la préfecture afin de réclamer plus de sécurité.

Grand-Bassam, les élèves du lycée moderne en danger

L'information a été livrée par Bassamnews à travers les réseaux sociaux le lundi 2 mars 2020. Selon notre source, les élèves du lycée moderne de Grand-Bassam avaient décidé de crier leur colère et leur indignation face à l'insécurité dans leur école. En effet, on apprend que l'établissement scolaire n'a plus sa quiétude d'antan depuis qu' un fumoir a été installé au sein de ce temple du savoir.

Les vendeurs de drogue mènent tranquillement leurs activités illicites sans être inquiétés, au vu et au su de tous. Bassamnews indique que les élèves ont dénoncé le "laxisme des autorités administratives" du lycée moderne de Grand-Bassam. Les apprenants se sont aussi insurgés contre l'agression et le viol de deux élèves par des individus qui courent toujours dans la nature. Les faits se sont déroulés le vendredi 28 février 2020. Il faut noter que la marche s’est déroulée sans incident.

Cette situation a suscité une vive réaction sur la toile. Des internautes, dont certains des parents d'élèves, ont exprimé leur crainte quant à la sécurité des élèves inscrits au lycée moderne de Grand-Bassam. "Les fournisseurs de ces fumoirs sont connus de tous. On les traite même comme des héros. Quand ils finiront de détruire nos enfants, nous aurons nos yeux pour pleurer", a commenté l'un d'eux.

Un autre a fait savoir que son fils, élève dans ledit établissement, a été victime d'agression. Il apparait plus qu'urgent que les autorités compétentes se penchent sur le problème afin de ramener la sécurité et la quiétude au lycée moderne de Grand-Bassam.