Avant la présidentielle, LIDER bande ses muscles devant Ouattara

Monique Gbékia, présidente de Liberté et démocratie pour la République (LIDER), était dimanche 15 mars dernier aux côtés du reste de l’opposition ivoirienne pour dire non au « tripatouillage » de la constitution, initié par le Président Alassane Ouattara.

Aux côtés de leurs camarades de l’opposition, les responsables de LIDER avec à leur tête la présidente Monique Gbékia, ont exprimé leur farouche opposition au projet de loi portant révision de la constitution ivoirienne.

« LIDER dit non au tripatouillage de la constitution », a laissé entendre la proche du Pr Mamadou Koulibaly, dimanche dernier, lors du meeting de l’opposition tenu à l’espace Jean Paul II de Yamoussoukro.

La présidente de LIDER a indiqué que son parti entend désormais prendre toute la place qui est la sienne aux côtés de l’ensemble de l’opposition dans le combat pour l’instauration d’une démocratie véritable en Côte d’Ivoire.

Ce projet de loi portant révision de la constitution, estime-t-elle, est en réalité un « code de l’indigénat » qui, à l’époque coloniale, avait été farouchement combattu par feu Félix Houphouët-Boigny.

Monique Gbékia a, à cet effet, lancé un vibrant appel au président Ouattara: « Si tu te réclames héritier d’Houphouët, tu ne nous imposes pas un texte qui est en réalité un code de l’indigénat dans lequel vous et votre clan, avez tous les droits et nous autres, des devoirs », a-t-elle lancé.

Non sans féliciter l’opposition parlementaire qui a refusé de se faire complice de cette « forfaiture ». « LIDER remercie et félicite les parlementaires de l’opposition qui méritent plus que jamais leur titre d’honorables. Le peuple de Côte d'Ivoire est fier d’eux », a-t-elle exprimé.