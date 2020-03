RHDP : Des élus et cadres du Tonkpi lâchent Mabri pour Gon

La coordination régionale des élus et cadres RHDP du Tonkpi, a officiellement pris position dans le bras de fer qui oppose Albert Mabri Toikeusse, le 2e vice-président du parti, à Amadou Gon, le choix du président Alassane Ouattara pour la prochaine élection présidentielle ivoirienne.

La coordination régionale du RHDP Tonkpi tourne le dos à Mabri

L’étau se resserre de plus en plus autour du 2e vice-président du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), le ministre Albert Mabri Toikeusse.

Après des cadres de son parti, l'UDPCI, la coordination régionale RHDP du Tonkpi a officiellement pris position pour le Premier Amadou Gon Coulibaly, candidat du RHDP à la présidentielle de 2020.

«La Coordination Régionale, les élus et cadres RHDP du Tonkpi apportent un soutien total et indéfectible à la candidature du Premier ministre Amadou Gon COULIBALY », ont tranché les élus et cadres du RHDP de la région du Tonkpi.

Mieux, les collaborateurs du ministre Sidiki Konaté ont rassuré de leur entière disponibilité à accompagner le choix du président Alassane Ouattara à la victoire au soir du 31 octobre prochain.

« Nous nous engageons à œuvrer inlassablement à cette victoire qui se veut sans contexte », ont-ils déclaré. Non sans ajouter qu’ils se désolidarisent de toutes formes de tergiversations d’où qu’elles viennent et susceptibles de mettre à mal l’assise du RHDP dans cette région de la Côte d’Ivoire.

L’ouest montagneux, faut-il le rappeler, est connu pour être le bastion du président Albert Mabri Toikeusse, héritier du défunt général Robert Guéï.

Des nouvelles persistantes font état de l’annonce très prochaine du retrait de son parti, l’UDPCI, de l’Alliance du RHDP, pour prendre en main son destin présidentiel.

Albert Mabri Toikeusse, informe-t-on dans son cercle très rapproché, sera candidat contre Gon Coulibaly, le choix du président Ouattara au prochain scrutin présidentiel.