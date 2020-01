Affaire "2020 est bouclé" : Sidiki Konaté dévoile le plan du RHDP

Sidiki Konaté a séjourné à Bouaké le samedi 19 janvier 2020. Le ministre ivoirien de l'Artisanat prenait part à la rentrée politique 2020 de l'UE-RHDP (Union des enseignants du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix). À cette occasion, cette ancienne figure de la rébellion a confirmé que la prochaine présidentielle est "bouclée" par la coalition au pouvoir.

Sidiki Konaté, "on a bouclé en haut, le milieu et on va boucler en bas"

En janvier 2019, lors d'un meeting dans la commune populaire de Yopougon, Hamed Bakayoko avait tenu un langage ferme en direction des adversaires du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix. Le ministre d'Etat, ministre de la Défense s'était montré très confiant en ce qui concerne la présidentielle d'octobre 2020.

"A ceux qui sont encore dans des ambitions personnelles, qui veulent être président, coûte que coûte quel que soit ce que ça coute au pays, quel que soit le sang versé. Allez leur dire que 2020, c’est déjà calé, c’est bouclé, 2020 c’est déjà géré. Ils devront passer après peut être en 2025 ou 2030", avait martelé le maire d' Abobo.

Suite à cette sortie de l'ancien ministre de l'Intérieur, des voix se sont élevées pour apporter la réplique à Hambak. Henri Konan Bédié, président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI) avait vivement critiqué les propos de ce fidèle d'Alassane Ouattara. Maurice Kakou Guikahué s'était dressé contre Hamed Bakayoko en affirmant : "Nous allons déboucler, dérégler et décaler ce qui était bouclé."

Sidiki Konaté qui était face aux enseignants RHDP à Bouaké, a emboité le pas à Hamed Bakayoko. "On a bouclé en haut, le milieu et on va boucler en bas. Quand on dit que c'est bouclé, les gens ont peur, mais en réalité, c'est ça. On est même gentil de donner nos stratégies. C'est pour dire qu'on est fair-play", a déclaré l'ex-compagnon de Guillaume Soro dont les propos sont repris par APA.

Il a saisi l'opportunité pour lancer un appel à tous ceux qui ont quitté le RHDP. "Certains sont allés dans d'autres structures et ils se trouvent piégés. Aidez-les à revenir parce qu'ils veulent revenir. Aidons nos frères qui ont emprunté le chemin de l'aventure ambiguë", a recommandé Sidiki Konaté.