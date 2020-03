Coronavirus : La Côte d'Ivoire ferme toutes ses frontières d'ici 24 h

L’Etat ivoirien multiplie les mesures pour limiter les risques de propagation de la maladie à coronavirus. La Côte d’Ivoire compte à ce jour, 14 cas avérés de patients testés positifs au COVID-19.

Côte d'Ivoire : Abidjan prend de nouvelles mesures dans sa lutte contre le Coronavirus

Dans une déclaration conjointe signée des ministres Hamed Bakayoko de la Défense et Vagondo Diomandé de la Sécurité et de la protection civile, le Gouvernement ivoirien annonce la fermeture dès dimanche à minuit de toutes les frontières terrestres, maritimes et aériennes.

« Le gouvernement a décidé de la fermeture des frontières terrestres, maritimes et aériennes de la Côte d’Ivoire à tout trafic de personnes à compter du dimanche 22 mars, à minuit», énonce le communiqué.

Les ministres Hamed Bakayoko et Vagondo informent par ailleurs que les trafics de marchandises, sont autorisés sous réserve de contrôles sanitaires réalisés par les autorités compétentes.

Cette mesure, faut-il le rappeler, s’inscrit dans le cadre des nouvelles dispositions prises par le régime d’Abidjan pour contenir au mieux, les risques de propagation de cette épidémie venue de Chine.

La Côte d’Ivoire compte à ce jour 14 cas de contamination de cette maladie épidémiologique. Face à cette situation de plus en plus inquiétante, le gouvernement a réaffirmé sa volonté de prendre toutes les dispositions nécessaires pour contenir la propagation du Coronavirus.

Des couloirs humanitaires et de sécurité seront dans les prochains jours, ouverts pour faire face aux besoins spécifiques de gestion de la pandémie.

Les autorités ivoiriennes ont appelé les populations au calme et à la sérénité, non sans les exhorter au respect scrupuleux des dispositions et des mesures sanitaires en vigueur.