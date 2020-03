Coronavirus : La Côte d'Ivoire compte désormais 14 cas de contamination

Dr Aka Aouélé, ministre ivoirien en charge de la Santé, a annoncé la détection de 5 nouveaux cas de contamination de la maladie à coronavirus. Ce qui porte à quatorze le nombre total de personnes contaminées sur le territoire ivoirien.

Maladie à Coronavirus : 5 nouveaux cas testés positifs en Côte d'Ivoire

La Côte d’Ivoire enregistre en ce vendredi 20 mars 2020, 5 nouveaux cas de patients testés positifs au coronavirus, portant ainsi à 14 le nombre total de personnes atteintes de cette maladie venue de Chine, sur l'ensemble du territoire ivoirien.

Ces nouveaux cas ont tous effectué récemment un voyage en France, le deuxième pays d’Europe, après l’Italie où le taux de contamination est le plus élevé. Parmi ces patients, l'on dénombre deux français, deux autres de nationalité libanaise et une ivoirienne âgée de 40 ans résidant à Yaou, une localité située dans la sous-préfecture de Bonoua.

« Tous ces patients testés au Covid-19, sont dans un état stable. La recherche de tous leurs contacts est en cours », a informé l’officiel ivoirien. Le Conseil national de sécurité ivoirien, faut-il le rappeler, a pris, lundi dernier, un ensemble de mesures préventives visant à endiguer la propagation de cette pneumonie virale. Parmi celles-ci, la suspension des vols en provenance des pays ayant plus de 100 cas confirmés.

Depuis l’entrée en vigueur de cette mesure, a fait savoir Dr Aka Aouélé, le nombre des ivoiriens ou non-ivoiriens, résidents permanents en provenance des dits-pays, s’élève à 1213. Parmi eux, 2 cas suspects ont été détectés. Les autorités ivoiriennes ont par ailleurs exhorté les populations au calme et au respect strict des mesures sanitaires en vigueur. La Côte d'Ivoire est le troisième pays ouest-africain qui compte le plus fort taux de contamination après le Burkina et le Senégal.