Enseignement supérieur: BTS 2020, voici les conditions d'inscription

La date des inscriptions au BTS (Brevet de technicien supérieur) pour la session 2020 est désormais connue. Dans un communiqué, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a fixé les modalités d'inscription à cet examen scolaire.

BTS, la date des inscriptions est connue

Dans le communiqué publié par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, l'on apprend que les inscriptions au BTS pour la session 2020 sont ouvertes du lundi 27 janvier au vendredi 21 février 2020 via la plateforme examensbts.net. Le ministre Albert Mabri Toikeusse précise que "les candidats devront joindre à la fiche d'inscription imprimée, les pièces constitutives du dossier de candidature". Par ailleurs, ils devront "procéder à leur enrôlement biométrique couplé au dépôt de leur dossier physique auprès des agents d'enrôlement du ministère.

Il faut souligner qu'en ce qui concerne les candidats officiels au BTS, les agents du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique se rendront dans les établissements d'origine. Quant aux candidats libres, ils devront approcher la Direction des examens et concours (DECO) sise dans la commune du Plateau, précisément à l'immeuble Daoud, au deuxième étage. Toutefois, le ministère tient à préciser que "l'inscription n'est valide qu'après le dépôt des dossiers physiques et l'enrôlement biométrique".

Au cours de la session 2019, les candidats inscrits à l'examen du BTS étaient au nombre de 56 458. Au niveau des filières industrielles, 10 046 candidats ont été déclarés admissibles sur 16 549, soit un taux de 60,7 %. Dans les filières tertiaires, le taux de réussite était évalué à 57,8 %. Le taux d'admissibilité, en légère hausse, était de 58,7 % contre 57 % en 2018.

On se rappelle que le ministre Albert Mabri Toikeusse avait déclaré une guerre ouverte aux fraudeurs. Il avait initié une vaste campagne sur l'interdiction de l'usage des supports de communication. "Si vous êtes du secteur privé, nous suspendons automatiquement votre agrément. Si vous êtes du secteur public, nous vous traduisons devant le conseil de discipline et des sanctions proportionnelles à la faute seront prises. Le candidat qui est pris en acte de fraude sera suspendu pour cinq ans d’examen du BTS sur l’ensemble du territoire", avait menacé le ministère.