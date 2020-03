Présidentielle 2020: Voici ce que l’UDPCI et Mabri ont décidé

L’Union pour la Démocratie et pour la Paix en Côte d’Ivoire (UDPCI) s’est réunie, samedi 21 mars 2020 à son siège à Cocody, pour analyser l’actualité socio-politique nationale après le choix du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly comme candidat du RHDP, coalition dont est membre le parti fondé par Feu Robert Guéi. Afrique-sur7 vous propose ci-dessous en exclusivité l’intégralité du communiqué qui a sanctionné cette réunion d’une importance capitale.

L’UDPCI met en mission son Président Albert Mabri Toikeusse auprès du RHDP

La Direction de l’Union pour la Démocratie et pour la Paix en Côte d’Ivoire (UDPCI) s’est réunie le samedi 21 mars 2020, de 15 heures 30 mn à 23 heures 15 mn, au siège du Parti dans la commune de Cocody. Cette réunion, présidée par Docteur Abdallah Albert Toikeusse MABRI, Président de l’UDPCI, était élargie au Conseil d’Honneur et de l’Ordre, à l’Inspection Générale et aux élus.

Etait inscrit à l’ordre du jour l’unique point suivant: La Vie du Parti Avant l’entame de l’examen du point sus-indiqué, les membres de la Direction du Parti ont observé une minute de silence en la mémoire du père fondateur du parti, le Général Robert Guéi et de tous les militants qui ont été rappelés à Dieu dans la lutte pour l’avancée du Parti. Il importe d’indiquer que la réunion s’est tenue dans le strict respect des mesures prises dans le cadre de la prévention du Coronavirus.

A cet effet, le Président du Parti a salué les mesures prises et encouragé le Gouvernement à poursuivre ses efforts. Il a exprimé sa sympathie à toutes les victimes et a invité les militants et l’ensemble de nos compatriotes à observer de manière stricte toutes les recommandations de prévention de la maladie. En traitant le point de l’ordre du jour, la Direction du Parti a entendu l’exposé introductif du Président du Parti.

Dans son exposé, le Président du Parti a rappelé les textes régissant le fonctionnement du Parti ainsi que les résolutions du dernier congrès extraordinaire tenu le 12 mai 2018 et celles du Bureau Politique du 22 décembre 2018 qui demeurent la boussole de l’engagement de l’UDPCI au RHDP. Le Président du Parti a tenu également à féliciter les membres de la Direction du Parti et l’ensemble des militants de l’UDPCI pour leur contribution dans l’animation du parti et surtout, pour le rôle déterminant que joue l’UDPCI dans la vie du RHDP.

Concernant la question de l’élection présidentielle du 31 octobre 2020, la Direction du Parti a entendu deux comptes rendus : celui relatif au Conseil Politique du RHDP du 12 mars 2020 fait par le Président du Parti ainsi que le compte rendu des consultations effectuées par le Secrétaire Général du Parti auprès des structures spécialisées et des secrétaires régionaux du Parti.

Suite à ces différents exposés, il s’est instauré un débat empreint de bon ton entre les membres de la Direction du Parti. Toutes choses qui ont permis à la Direction du Parti de décider de ce qui suit : Le Président du Parti, 2ème vice-président du RHDP, ayant suggéré, lors de la réunion du Conseil Politique du RHDP tenue le 12 mars 2020, que le dialogue soit privilégié pour le règlement de tout différend au sein du RHDP, la Direction du Parti encourage la poursuite des actions menées dans ce sens.

La convocation des organes centraux, pour débattre de la question de l’élection présidentielle d’octobre 2020 qui relève de leur compétence, étant rendue impossible du fait des mesures nationales prises dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Coronavirus, la Direction du Parti instruit le Comité stratégie d’examiner dans les meilleurs délais les modalités de la poursuite de la consultation des militants du Parti.

La Direction du Parti réitère ses vives félicitations au Président du Parti pour le charisme et la fidélité avec lesquels il défend les intérêts de l’UDPCI et lui exprime sa solidarité. Enfin, la Direction du Parti en appelle au renforcement de la cohésion et invite la base à demeurer mobilisée et à l’écoute des mots d’ordre du Parti.

Fait à Abidjan le 21 mars 2020

Abdallah Albert Toikeusse MABRI

PRESIDENT DE L’UDPCI --