Maladie à Coronavirus: Ce que Simone Gbagbo demande à Ouattara

L’ex-Première dame Simone Gbagbo a invité le président Alassane Ouattara à suspendre les "réformes impopulaires" et à concentrer ses efforts dans la lutte contre la pandémie du coronavirus.

Coronavirus : Simone Gbagbo fait des recommandations à Ouattara et à l'opposition

La menace de la pandémie du coronavirus en Côte d’Ivoire est bien réelle et l’ex-Première ivoirienne Simone Gbagbo en est consciente.

Invitant les populations au respect scrupuleux des consignes sanitaires et dispositions prises par le gouvernement visant à endiguer l'épidémie, l’épouse de Laurent Gbagbo n’a pas hésité à s'adresser à la classe politique ivoirienne.

L’union sacrée des fils et des filles de la Côte d’Ivoire face à cette « grave menace », est une "nécessité impérieuse".

C’est pourquoi, elle a invité la classe politique ivoirienne à mettre balle à terre pour ensemble concentrer leurs efforts sur cet « ennemi coriace et sans visage » qu’est le COVID-19.

«Face à cette menace, il est impérieux que le pouvoir suspende toutes ces réformes impopulaires qu’il a annoncées de faire par ordonnance ou par promulgation », a-t-elle lancé au régime Ouattara, faisant allusion à la modification du code électoral à quelques 7 mois de la prochaine élection présidentielle.

Simone Ehivet Gbagbo a également souhaité du chef de l’Etat ivoirien, la suspension de l'opération de réalisation des Cartes nationales d’Identité (CNI) et des listes électorales jusqu’après la victoire contre le Coronavirus.

Aussi a-t-elle interpellé le régime sur le danger des interpellations à "relent politique des leaders d’opinion", surtout en cette période aussi fragile que celle causée par la pandémie du coronavirus.

Cela éviterait de provoquer au sein du peuple, un sentiment d’injustice et de révolte pouvant l’amener à descendre dans les rues pour protester.

«Dans un tel scénario, la situation ne ferait que s’aggraver et maintiendrait la propagation du virus hors de tout contrôle », a prévenu Simone Gbagbo.

Puis d’ajouter : « Évitons des actes de vanité. Pour appliquer des réformes, il faut un peuple en vie, un pays vivant ! ».

A l’opposition, la deuxième vice-présidente du Front populaire ivoirien a invité à une trêve en suspendant la manifestation de leur colère légitime jusqu’à ce que la victoire sur le coronavirus soit remportée.

« Pour aller à des élections transparentes et justes, il faut que la nation, le peuple et les citoyens soient en vie. Après la victoire sur ce mal horrible, il sera toujours temps d’organiser toutes les protestations et d’arracher la justice et l’équité », a-t-elle adressé .