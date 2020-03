Mali : Disparition de l'opposant Soumaïla Cissé, son parti très inquiet

L'opposant Soumaïla Cissé est porté disparu, depuis ce mercredi 25 mars 2020, alors qu'il était en campagne pour les élections législatives au Mali. Les militants de l'URD, sont parti, appellent donc les autorités sécuritaires à organiser une battue pour retrouver leur leader.

"Soumaïla Cissé et sa délégation n'ont pas été retrouvé", indique l'URD

L'insécurité au Nord-Mali devient de plus en plus virale. Et pourtant, le Président Ibrahim Boubacar Kéita entend faire fonctionner son pays en dépit de toutes les intempéries qui l'assaillent. C'est dans cette dynamique que les élections législatives ont été programmées pour se tenir le 29 mars prochain. Aussi, l'opposant Soumaïla Cissé et sa délégation, partis en campagne, ont cessé de paraître et sont demeurés sans contact depuis l'après-midi de ce mercredi.

L'Union pour la démocratie et la République (URD), son parti, est donc montée au créneau pour « informer l’opinion nationale et internationale que son Président, l’honorable Soumaïla Cissé, Chef de file de l’opposition malienne, et sa délégation en campagne pour les élections législatives dans la circonscription électorale de Niafunké, sont portés disparus depuis 15h30 ce mercredi 25 mars 2020 ».

Avant de préciser les circonstances de cette disparition. « Ils quittaient Saraféré pour se rendre à Koumaïra, où ils étaient attendus vers 16h30. Ni le président de l'URD ni aucun membre de sa délégation ne sont joignables sur leur téléphone actuellement », peut-on lire dans le communiqué du parti signé par le Secrétaire à la communication, Maitre Demba Traoré. Aussi, ce parti d'opposition, inquiet de la situation de son leader, appelle « le Gouvernement , les forces armées et de sécurité, la Minusma à déployer toutes leurs énergies pour les retrouver ».

Cependant, contrairement aux rumeurs qui ont circulé à propos d’un retour du chef de file de l'opposition, « l'URD rappelle à l'opinion nationale et internationale que contrairement aux informations qui circulent sur les réseaux sociaux, l'honorable Soumaila Cissé et sa délégation n'ont pas encore été retrouvés ».

Eu égard aux cas d'infection au Coronavirus qui s'ajoute à cette insécurité galopante au Mali, l’on s'interroge sur l'atmosphère dans laquelle se tiendront ces législatives.

S'avance-t-on vers un report de ce scrutin ? Bien malin qui pourrait faire le juste pronostic.