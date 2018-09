Mali: Soumaila Cissé appelle l'opposition à une marche vendredi

L’opposition malienne menée par Soumaila Cissé a annoncé samedi à Bamako, "une marche le 21 septembre" 2018, sur le palais présidentiel de Koulouba, à la veille de la commémoration de l’indépendance du Mali, après un meeting, clôturant une énième manifestation de rues dans la capitale, "contre la fraude électorale".

Les partisans de Soumaila Cissé comptent rétablir le vote du peuple

"Le mandat (du chef d’Etat malien Ibrahim Boubacar Kéita, dit IBK) a pris fin le 03 septembre 2018. A partir du 04 septembre, IBK est devenu un président de force", a déclaré Tiébilé Dramé, le directeur de campagne de Soumaila Cissé, assurant que "le vote du peuple sera rétabli".

"Nous luttons pour que les libertés démocratiques soient respectées dans ce pays, nous luttons pour le vote des Maliens", a dit le chef de file de l’opposition, lors de sa prise de parole, expliquant que "le Mali ne peut pas s’arrêter à une élection (ni) à un président".

Entamée samedi à la place de la liberté de Bamako avec un millier de partisans, cette énième manifestation de rues de l’opposition malienne "contre la fraude électorale", a enregistré la présence de l’activiste Mohamed Youssouf Bathily, dit Ras Bath.

L’activiste qui a annoncé mardi "la fin de l’accord politique conclu avec Soumaila Cissé", lors de la présidentielle, a expliqué qu’il soutient "toutes les causes nobles" et qu’il l’aurait fait "pour toutes les actions citoyennes et de promotion du Mali".

Lors de sa conférence de presse, mardi, Ras Bath avait indiqué que son mouvement, le Collectif pour la défense de la République (CDR, société civile) et lui, étaient "disposés à s'allier à toutes les forces vives", tant que cela "mène (le Mali) à la bonne gouvernance et surtout à l'amélioration du processus électoral".