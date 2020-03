COVID-19: Lida Kouassi demande d'installer des crématoriums à Abidjan

Moïse Lida Kouassi, ancien ministre ivoirien de la défense, a recommandé au gouvernement, l’installation d’au moins 6 crématoriums dans les communes d'Abidjan en vue de l’incinération d’éventuels corps dont le COVID-19 serait la cause des décès.

Les propositions de Lida Kouassi pour vaincre la progression du COVID-19

La Côte d’Ivoire a franchi depuis vendredi 27 mars 2020, la barre des 100 cas de patients atteints de la maladie à Coronavirus, intégrant ainsi le lot des pays classés à risque.

Face à cette situation de plus en plus préoccupante et le taux de contamination qui va grandissant au fil des jours, Lida Kouassi Moïse, ancien ministre ivoirien de la défense, a énuméré un ensemble de mesures qui permettraient à la Côte d'Ivoire d'éviter un "effroyable désastre sanitaire".

« Je persiste et je signe: les mesures de dépistage ont été négligées à l'aéroport et le confinement a été bâclé dès le départ chez nous. On peut encore recommander le confinement à la population, mais l'efficacité de cette mesure est maintenant peu probable et la propagation du covid-19 gagne déjà du terrain dans le pays. Un effroyable désastre sanitaire est à craindre », a alerté le cadre du FPI.

Invitant en conséquence les autorités ivoiriennes à changer de paradigme dans la guerre contre la progression du COVID-19.

Lida Kouassi Moïse recommande plutôt l’installation d’au moins 6 crématoriums dans les communes d’Abidjan pour, dit-il, incinéré rapidement les corps des éventuels morts causés par le COVID-19. « Nous ne devons pas attendre de mourir tous idiots dans ce film d'horreur mondiale ! » , a-t-il indiqué.

Il a par ailleurs invité Alassane Ouattara et le gouvernement à mettre l’accent sur la préparation d’une riposte sanitaire appropriée contre cette pneumonie virale, responsable de milliers de morts à travers le monde.

« Il nous faut changer de paradigmes, revoir notre stratégie de lutte », a-t-il interpellé avant de poursuivre: « Il s'agit de mobiliser dès maintenant toutes les énergies, médecins, structures et personnels médicaux, pharmaciens et officines de production de chloroquine et autres molécules associées, assistants sociaux, personnels de protection civile et forces armées, pour lancer une riposte vigoureuse contre l'escalade inévitable de cette pandémie en Côte d'Ivoire».

La pandémie du COVID-19 touche la quasi-totalité des pays de la sous-région ouest-africaine. Avec ses 101 cas avérés de personnes contaminées au COVID-19, la Côte d’Ivoire occupe le 4e rang des pays les plus touchés par cette maladie, derrière le Burkina Faso (182 cas), le Ghana (136 cas), le Sénégal (119 cas ). Le Nigéria arrive en 5e position avec 65 cas.