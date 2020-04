Chassé-croisé entre Amadou Gon et Soro sur le bilan du Coronavirus

Amadou Gon Coulibaly et Guillaume Soro se sont livré un véritable duel à distance autour de la gestion de la crise du coronavirus. Les deux Premiers ministres, l'ancien et l'actuel, se sont adressés à leurs compatriotes, ce mardi 31 mars 2020.

Amadou Gon et Soro donnent, chacun, les chiffres du Covid-19

Ce détail pourrait paraître anodin et totalement négligeable s'il ne s'agissait pas de deux hauts responsables politiques. Car Amadou Gon Coulibaly et Guillaume Soro ont dirigé de hautes Institutions de la République et sont tous deux des candidats déclarés à l'élection présidentielle de 2020.

Aussi, seront-ils jugés par leurs compatriotes sur tout ce qu'ils disent concernant la marche de la Nation, et surtout la justesse des informations qu'ils donnent.

À ce jeu, le candidat de Générations et peuples solidaires (GPS) a été plus entreprenant que celui du RHDP à propos des chiffres sur le coronavirus.

À 30 minutes d'intervalle, chacun d'eux a donc donné l'état des lieux de la pandémie. Gon Coulibaly a en effet ouvert le bal au journal de 20h sur les antennes de la télévision nationale.

« Aujourd’hui, cette pandémie touche environ 200 pays et territoires dans le monde, avec plus de sept cent mille (700 000) cas confirmés, près de 35 000 décès et plus de 150 000 qui ont été guéris. Dans notre Pays, nous enregistrons, 168 cas confirmés, 1 décès et 6 patients guéris à la date du 30 mars 2020 », a-t-il déclaré.

S'en est suivi Soro Guillaume, sur les réseaux sociaux, à 20h 30 mn. « À l’heure où je vous parle, ce mardi 31 mars 2020, le Covid-19 a contaminé 799.998 personnes, et a fait au total 48.758 morts dans le monde, selon l’OMS. La Côte d’Ivoire enregistre 168 cas, dont 1 décès et 6 personnes guéries. D’après les experts, si rien n’est fait, 40 à 70% de la population mondiale seront infectés avant la fin de la pandémie, dont le taux de mortalité aujourd’hui, est monté, hélas, à 4,8%. »

À cet exercice, le député de Ferkessédougou a été plus précis dans ses données que l'ancien Maire de Korhogo, qui s'est lui, contenté d'avancer des estimations dans le bilan actualisé du nouveau coronavirus.

À six mois de l'élection présidentielle d'octobre 2020 (si le scrutin n'est pas reporté à cause du Covid-19), les électeurs auront le temps de jauger les différents candidats sur leurs faits et gestes avant de faire leur choix dans les urnes.