Présidentielle 2020 : Voici le budget de campagne d' Amadou Gon

Amadou Gon Coulibaly est déterminé à offrir au RHDP unifié la victoire, dès le premier tour, lors de l'élection présidentielle de 2020. Le candidat du parti au pouvoir entend donc se donner de colossaux moyens pour réaliser ses ambitions.

Amadou Gon casse sa tirelire pour la Présidentielle 2020

Jeudi 12 mars 2020, le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP, au pouvoir), sous la houlette du Président Alassane Ouattara, désignait Amadou Gon Coulibaly comme son candidat lors du prochain scrutin présidentiel. En dépit de quelques grincements de dents, notamment d'Albert Toikeusse Mabri et Marcel Amon Tanoh, le Premier ministre reste droit dans ses bottes. Mieux, il n’entend nullement lésiner sur les moyens pour s'offrir une éclatante victoire au soir du 31 octobre 2020 (si cette date n'a pas été repoussée à cause de la pandémie du Coronavirus),

Le chef du gouvernement, faut-il le rappeler, avait pris l'engagement solennel, devant le Président Ouattara, qui a décidé de passer la main à une jeune génération : « Nous devons gagner ces élections. Le 31 octobre 2020, ça peut paraître lointain, mais c’est quasiment arrivé. Je n’ai pas de doute que nous gagnerons ces élections au premier tour. »

Pour donc y parvenir, Amadou Gon entend se doter de moyens financiers conséquents, une batterie de logistiques et surtout des hommes de confiance et de terrain afin de quadriller le territoire ivoirien pour s'arracher le suffrage des électeurs lors de cette élection cruciale.

À en croire Jeune Afrique, le candidat du RHDP entend se doter son équipe de campagne d'un « budget estimé à 75 milliards de F CFA (près de 115 millions d’euros) », avec l'accord de son mentor Alassane Ouattara.

Des interrogations fusent cependant çà et là sur l'origine de ces moyens colossaux pour la campagne du parti au pouvoir. Les partis d'opposition pourront-ils également bénéficier d'un financement sur fonds publics de leur campagne à l'élection de 2020 ?