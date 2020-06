Présidentielle d'octobre: Amadou Gon en roues libres dans le Cavally

Le maire de la commune de Bloléquin, Jean Joël Baou Doué, soutient le candidat du RHDP à l’élection présidentielle d’octobre 2020, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Il l'a fait savoir récemment lors d'un entretien accordé à la presse. L’élu est persuadé que le RHDP qui a beaucoup œuvré au développement de la Côte d’Ivoire et surtout de la région du Cavally avec des projets concrets et visibles, est mieux placé pour diriger la Côte d’Ivoire pendant encore de longues années.

Baou Doué (maire de Bloléquin): "Le temps n’est plus aux discours. La victoire d'Amadou Gon Coulibaly sera écrasante ''

Pour Baou Doué, l'objectif des militants du RHDP doit être la victoire dès le premier tour de la prochaine élection présidentielle.

''Le temps n’est plus aux discours inutiles. Le temps est d’aller à l’essentiel qui est le terrain pour mobiliser nos parents et nos militants pour la victoire de notre candidat, Amadou Gon Coulibaly. Nous sommes unis autour de notre sœur, la ministre Anne Ouloto qui est la coordonnatrice régionale de notre grand parti dans le Cavally, pour la victoire de notre candidat. Elle s'est fait entourer d'une équipe imbattable. Notre bien-être dans le Cavally se trouve au RHDP avec Amadou Gon Coulibaly. Nous sommes sur le terrain pour aider nos parents à avoir leurs documents pour être ensuite sur les listes électorales'', a déclaré le Maire Doué.

A l’entendre, le Cavally n’a pas d’autre candidat en dehors du Premier ministre. ''Nous soutenons sans faille la candidature du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly (AGC) telle qu’entérinée par notre leader Alassane Ouattara, avec l’onction de plus de la majorité des militantes et militants du RHDP'', a soutenu Jean Joël Baou Doué.

Tout en appelant à la sérénité, il a demandé aux militants d’investir le terrain dans le cadre du recensement électoral en vue du plébiscite d’AGC en 2020. ''Notre pays s’est remis sur ses deux pieds avec le RHDP. Préservons cet acquis dans la continuité avec Amadou Gon Coulibaly. Le Rhdp remportera dès le premier tour, les élections présidentielles'', a-t-il ajouté.

Pour ce faire, ses parents et chefs des villages du canton Zarabaon, étaient vendredi dernier à Guiglo, au domicile de la ministre Anne-Désiré Ouloto, présidente du conseil régional du Cavally à qui ils ont apporté leur soutien face au deuil qui frappe le parti au pouvoir.

En moins d’une semaine, le RHDP a perdu deux militants de premier plan et animateurs principaux des structures de base dans le département de Toulepleu. Le premier, Mathias Toïla, ex-délégué communal du RHDP et conseiller régional, a été inhumé le samedi 30 mai.

Le second était le secrétaire permanent du RHDP et chef du Bureau du Conseil régional du Cavally à Toulepleu. Fofana Lanciné dit Djazz, militant de premier plan du RHDP, est décédé le dimanche 31 mai dernier et enterré le mardi 2 juin.

Reconnaissante, Anne-Désiré Ouloto les a rassurés de son engagement à poursuivre le combat pour le développement de la région. Elle se dit persuadée qu'avec leur soutien, la victoire du candidat du RHDP à l’élection présidentielle est quasiment assurée dans le Cavally.