Attaque de Kafolo : Le Procureur Adou Richard entre en scène

Plus d'une semaine après, l'attaque de Kafolo n'a toujours pas encore été revendiquée. Le Procureur Adou Richard s'est toutefois rendu dans cette localité du Nord ivoirien pour lancer les enquêtes contre les auteurs de ce raid.

Adou Richard aux trousses des auteurs de l'attaque de Kafolo

Dans la nuit du mercredi 10 au jeudi 11 juin, une attaque armée est lancée contre la position de l'armée ivoirienne dans la localité de Kafolo. Onze militaires et un gendarme ont été tués au cours de ces combats d'une particulière violence. Six autres ont été blessés, contre un assaillant neutralisé.

Dans une action conjointe, les armées ivoirienne et burkinabè ont entamé des opérations de ratissage dans la zone afin de mettre le grappin sur les auteurs, coauteurs et autres complices de cette attaque présumée jihadiste.

À en croire Jeune Afrique, « l’assaut a été lancé simultanément à deux ou trois endroits différents par plusieurs dizaines d’hommes armés, entre 20 et 30, arrivés principalement à motos. Les militaires ont été surpris dans leur sommeil, avant de répliquer ». Avant qu'une source sécuritaire n'ajoute que « les assaillants sont venus du Burkina Faso, mais certains étaient sans doute entrés en territoire ivoirien depuis plusieurs jours pour faire des repérages. Des habitants avaient remarqué des mouvements suspects ».

Pour tirer toute cette affaire au clair, le Procureur Adou Richard Christophe s'est rendu sur place. « Nos services sont à pied d’œuvre. Pour le moment, nous sommes au stade primaire des enquêtes », s'est-il confié à RFI.

Mais en attendant de connaître les tenants et les aboutissants de cette attaque, certains observateurs font d'ores et déjà le lien entre l'opération Comoé lancée par la coalition ivoiro-burkinabè en mai, et qui a permis de démanteler la base naissante des jihadistes liée à la Katiba Macina du Malien Amadou Koufa et l'attaque de Kafolo.

Le Procureur de la République s'active donc pour débusquer les auteurs de l'attaque afin d'anticiper sur d'éventuelles attaques.