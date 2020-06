Démissionnaire de Crédit Suisse, Tidjane Thiam administrateur à Kering

Tidjane Thiam n'aura pas passé trop de temps sur le carreau après son départ de Crédit Suisse. Le technocrate ivoirien vient d'être recruté par le groupe Kering, numéro 3 mondial du luxe.

Tidjane Thiam, quatre ans dans le luxe avec Kering

À la suite d’une affaire d’espionnage aux contours non encore élucidés, Tidjane Thiam rendait sa démission de Crédit Suisse, à la veille de la Saint-Valentin (13 février 2020). Ce divorce entre l'institution bancaire et Tidjane Thiam était d'autant plus curieux que le polytechnicien ivoirien avait réalisé de gros bénéfices financiers au profit de son employeur.

N'empêche que l'ancien ministre ivoirien de la Planification, en vertu de son Curriculum Vitae très éloquent et son expertise avérée en matière de gestion financière, ne tardera pas à recevoir d'alléchantes propositions.

Kering, géant mondial du luxe, propriétaire de plusieurs enseignes, dont Gucci, Saint-Laurent, Boucheron ou Romello), avait en effet proposé au Franco-Ivoiren d'intégrer son Conseil d'Administration. Proposition qui fut naturellement approuvée par Thiam.

Aussi, après plusieurs reports à cause de la pandémie du Coronavirus, l'Assemblée générale qui devait entériner cette décision s'est finalement tenue, ce 16 juin.

« L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d’administration, décide de nommer Monsieur Tidjane Thiam en qualité d’administrateur pour la durée statutaire de quatre années, laquelle prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui sera appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2023 », a ainsi décidé cette AG tant attendue.

Côté à la Bourse de Paris pour près de 52 milliards d’euros, le Groupe Kering, faut-il le rappeler, a réalisé un chiffre d’affaires de 15,9 milliards d’euros (10 400 milliards de francs CFA) en 2019.