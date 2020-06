Attaque de Kafolo : Le PDCI s'inquiète du "mutisme" de Ouattara

Au cours d'une conférence de presse tenue le vendredi 19 juin 2020, le PDCI (Parti démocratique de Côte d'Ivoire, opposition) a ouvertement porté des accusations contre son grand rival, le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), relativement à l'attaque meurtrière de Kafolo. Maurice Kakou Guikahué, le secrétaire exécutif, a déclaré ne pas comprendre le "mutisme" d'Alassane Ouattara et les houphouëtistes devant le malheur qui a frappé la Côte d'Ivoire.

Le PDCI lance une pique à Alassane Ouattara et le RHDP

Dans la nuit du mercredi 10 au jeudi 11 juin 2020, une attaque menée par des individus armés a fait une dizaine de morts dans le rang de gendarmes et militaires ivoiriens. Le poste mixte armée-gendarmerie de la localité de Kafolo (nord) a été pris d'assauts par des hommes venus à moto. Des sources sécuritaires avancent que "les assaillants sont venus du Burkina Faso, mais certains étaient sans doute entrés en territoire ivoirien depuis plusieurs jours pour faire des repérages. Des habitants avaient remarqué des mouvements suspects". Hamed Bakayoko, ministre d'État, ministre de la Défense, a promis une réaction énergique de la part des autorités ivoiriennes. "Nous réagirons à la mesure de l’attaque, représailles ou pas, nous nous organisons pour face au terrorisme (…) le plus important pour nous, c’est de protéger nos populations et notre territoire", avait-il promis. Mais pour le PDCI d'Henri Konan Bédié, Alassane Ouattara se montre peu bavard sur la question.

Vendredi 19 juin 2020, Maurice Kakou Guikahué, qui s'exprimait lots d'une conférence de presse, n'a pas été tendre envers les houphouëtistes. Ce cadre du PDCI a tout d'abord livré les "pensées du président Henri Konan Bédié et du PDCI-RDA vont en direction de nos valeureux soldats dont 11 d'entre eux ont été fauchés dans l’attaque de Kafolo". Le secrétaire exécutif du plus vieux parti politique ivoirien s'est inquiété "du mutisme du régime RDR-RHDP sur cette tragédie, là où dans d'autres pays, le chef de l'État serait monté au créneau". Il reste à savoir comment cette sortie de l'ex-ministre ivoirien de la Santé sera perçue par la famille des houphouëtistes, surtout que dans une déclaration, Kobenan Kouassi Adjoumani, porte-parole de la coalition au pouvoir, avait lancé un appel aux Ivoiriens à faire confiance à Alassane Ouattara.