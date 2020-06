Victoire de Gon à la présidentielle: Ly Ramata mobilise fort à Dimbokro

La coordinatrice régionale du Rassemblement des houphouétistes pour la démocratie et la paix (RHDP) du N’Zi, la ministre Bakayoko Ly Ramata, et Mme Konaté Bintou, coordonnatrice associée, étaient, vendredi 19 juin, aux côtés des femmes de Dimbokro.

Révision de la liste électorale et lutte contre le COVID-19 à Dimbokro: Ly Ramata appuie les actions des femmes

Leurs actions de proximité pour inciter les potentiels électeurs à s’inscrire sur la liste électorale, ont suscité beaucoup d’engouement. Cette journée a été meublée par des temps forts, à savoir la rencontre avec les amazones du RHDP du N’Zi ; la sensibilisation d’une famille riveraine de Koffikro et celle des femmes de Sokouradjan ; la visite à une combattante de la région.

Commençant par le quartier de Koffikro, la ministre a rencontré les amazones du RHDP du N’Zi à l’espace des jeunes dudit quartier. Elle a de prime abord, félicité ces amazones pour leur courage et leur ardeur à la tâche. Ensuite, elle leur a demandé de cultiver l’esprit d’union et de fraternité, cher au RHDP, et les a motivées face aux enjeux majeurs de la mission.

En effet, pour elle, il s’agit de relever les défis de sensibilisation des citoyens du N’Zi pour leur enrôlement massif et surtout celui des nouveaux majeurs. Par ailleurs, la ministre les a exhortées à joindre à cette mission, la sensibilisation des populations au respect des mesures barrières face à la Covid-19.

Face aux femmes, Bakayoko-Ly Ramata a indiqué que l’appropriation de ce processus électoral sera le signe de la volonté des populations à participer, le 31 octobre prochain, au choix de leur président. Elle a expliqué que c’est par le vote que les militants du RHDP pourront porter Amadou Gon Coulibaly à la magistrature suprême.

Pour la coordinatrice régionale du RHDP, le vote permet aux citoyens de faire fonctionner la démocratie et c’est pourquoi elle a invité les populations à effectuer la première phase du processus électoral qui est l’inscription sur la liste électorale

Bakayoko Ly Ramata a également lancé un appel à la confiance vis-à-vis des acteurs intervenant dans le processus électoral. Elle a rappelé les importants travaux réalisés en Côte d’Ivoire sous la gouvernance du Président Ouattara notamment en matière d’infrastructures routières, d’écoles, de centres de santé et d’électrification avec pour maître d’œuvre le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly ; ce qui justifie son choix pour continuer ces travaux d’envergure.

Notons qu’à chaque étape de sa tournée de proximité, la ministre Bakayoko Ly Ramata n’a pas manqué de rappeler la gravité de la pandémie à Coronavirus et les mesures barrières à respecter pour la bouter hors de nos frontières. Des dons en numéraire et de masques de protection contre la Covid-19 ont clos les différentes rencontres.