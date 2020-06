5 artistes hommes du Couper-décaler "dans les filets" de Claire Bahi

Devenue chantre après le décès de son frangin Dj Arafat, Claire Bahi s’est donnée pour mission de convertir ses anciens collègues artistes Couper décaler au christianisme.

Devenue chantre, Claire Bahi veut envoyer 5 artistes Couper décaler à l’Eglise

L’ex première dame du Couper décaler, Claire Bahi, aujourd’hui chantre de l’Eternel, est devenue une personne nouvelle. Les tenues sexy, les coiffures extravagantes, les virées nocturnes et bien d'autres choses sont désormais bannies de sa vie.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que La Mama ne regrette pas d’avoir choisi la voie du Seigneur. Bien au contraire, elle a récemment affirmé avoir des regrets pour avoir contribué à pervertir la jeunesse ivoirienne.

''Comment une personne peut s'habiller en laissant entrevoir ses seins, dans des tenues très sexy et venir remuer ses reins devant les gens. Tout cela, c'est de la perversité. Oui, j'ai perverti la jeunesse et je regrette'', avait déclaré Claire Bahi lors de son passage à l’émission Peopl’Emik, affirmant avoir retrouvé la paix intérieure.

''Aujourd'hui, j'ai la paix ; ce qu'on n'a pas dans le Couper-décaler. Et quand tu as la paix, tout va bien pour toi ; la paix du coeur, la paix intérieure...Le Seigneur est en train de changer ma vie...'', avait-elle ajouté.

Devenue aujourd’hui une fervente chrétienne, Claire Bahi entretient toujours de bons rapports avec certains acteurs du Couper décaler. Et elle s’est même donnée pour objectif d’évangéliser ces derniers à donner leur vie à Dieu.

«Mon manager Kanté Farot est déjà converti. Il est devenu chrétien; il a confié sa vie à Jésus-Christ. Bientôt mes frères que sont Kerozen, Kedjevara, Bebi Philip, Vetcho Lolas et aussi Debordo Leekunfa viendront me rejoindre. Je parle avec eux régulièrement. Je leur dis à chaque fois de quitter le milieu où ils sont et de venir servir le Seigneur. Ils me disent qu’ils vont venir bientôt; ils m'ont assurée que ça va se faire. Je les attends », a-t-elle fait savoir sur Vibe radio.