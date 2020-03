Vertement critiqué, Mamadou Koulibaly répond à Jean Bonin

Dans une analyse faite sur sa page Facebook, mardi 3 mars, Jean Bonin a passé au scanner des leaders de l'opposition ivoirienne, dévoilant les erreurs de chacun. Mamadou Koulibaly, le président de Lider, reconnaît les siennes et promet de changer de trajectoire.

Mamadou Koulibaly : « Les personnes intelligentes... conscience de leurs erreurs »

Face à un RHDP, Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix, qui est en ordre de bataille pour conserver le pouvoir d'Etat à l'issue de la Présidentielle de 2020, l'opposition ivoirienne est encore à chercher ses marques.

A sept mois de ce scrutin, le Juriste Jean Bonin s'est livré à une analyse sur les réseaux sociaux, mettant à nu les incohérences et les inconstances des opposants ivoiriens, qui ont, à un moment donné de leurs parcours politiques, commis des erreurs qui les rattrapent aujourd'hui.

A propos de Mamadou Koulibaly, ancien cadre du Front populaire ivoirien (FPI) et Président de l'Assemblée nationale sous Laurent Gbagbo, Jean Bonin a indiqué la deuxième personnalité de la République sous l'ancien régime avait « brillé par son absence à l'investiture de Gbagbo Laurent en 2010 et se retrouve en 2011, comme par enchantement, à celle de Ouattara ».

Poursuivant, l'analyste proche d'Affi N'Guessan révèle : « Nous savons que c’est Koulibaly qui est allé chercher Yao Paul N'Dré au Ghana, où il s’était exilé, pour venir investir Ouattara. Or, l’Union Africaine (l’UA) posait comme condition préalable à la reconnaissance du pouvoir de Ouattara qu’il soit investi en bonne et due forme par le conseil constitutionnel présidé par Yao N'Dré. On ne peut donc, de mauvaise foi, avoir activement contribué à installer un pouvoir et venir après le conspuer. C’est une question de bon sens et de logique. »

La réponse à ces graves accusations, ainsi, qu'à la critique d'un autre internaute portées contre le fondateur de Liberté et démocratie pour la République (Lider) ne s'est pas fait attendre. Candidat à l'élection présidentielle de 2020, le Professeur Koulibaly a déclaré, ce mercredi, sur son compte Twitter : « Mais, les personnes intelligentes peuvent prendre conscience de leurs erreurs et fautes, en tirer les leçons et décider de changer la trajectoire de leur histoire. » Puis, il ajoute : « Être humain c'est avoir cette capacité et l'exploiter selon des valeurs. Nous vivons le triomphe des contre-valeurs. »

Jean Bonin avait toutefois pris le soin d'ouvrir cette lucarne : « On ne peut cependant pas constamment regarder dans le rétroviseur, il faut aborder les enjeux futurs avec un nouvel état d’esprit. » Avant d'appeler à une union sacrée de toute l'opposition contre le pouvoir RHDP.