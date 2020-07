Lasse des "plaisirs de la vie", Mani Bella rejoint Claire Bahi à l'église

La chanteuse camerounaise Mani Bella a décidé de suivre le chemin de Claire Bahi en chantant pour la gloire de Dieu.

Mani Bella: ''Ce chemin sera difficile (...) pour une amoureuse des plaisirs inutiles de la vie comme moi...mais je vais essayer!''

L'histoire de la chanteuse ivoirienne, Claire Bahi, est connue de tous. Après avoir fait les beaux jours du Couper décaler, elle a décidé de tourner le dos à ce genre musical qui l'a révélée au grand public, afin de se consacrer à la musique religieuse chrétienne. Une décision prise juste après le décès de son ami Ange Didier Houon alias Dj Arafat. L’ex Première dame du Couper décaler, aujourd’hui chantre de l’Eternel, est devenue une personne nouvelle. Les tenues sexy, les coiffures extravagantes, les virées nocturnes et bien d'autres choses sont désormais bannies de sa vie.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que La Mama ne regrette pas d’avoir choisi la voie du Seigneur. ''Aujourd'hui, j'ai la paix ; ce qu'on n'a pas dans le Couper-décaler. Et quand tu as la paix, tout va bien pour toi ; la paix du coeur, la paix intérieure...Le Seigneur est en train de changer ma vie...'', avait-elle soutenu. La nouvelle personnalité que reflète aujourd'hui Claire Bahi impressionne plusieurs personnes dont le dénommé Aimé Monoko, souvent présenté comme le père spirituel et l’ami des artistes ivoiriens.

"C'est maintenant que je remarque la beauté de Claire Bahi. Je suis éperdument amoureux de cette onction que dégage Claire Bahi. Je fonds en admiration pour sa nouvelle vie religieuse. Oui! Claire est devenue encore plus belle‘’, avait confié Aimé Monoko à Media Prime. Ayant également pris la décision de ramener certains de ses collègues artistes au Christ, Claire Bahi semble avoir convaincu la camerounaise Mani Bella qui envisage elle aussi de suivre la voie de l'Éternel.

''Ma sœur Claire Bahi de la Côte d'Ivoire, tu as totalement raison. Je crois que je vais bientôt suivre ton chemin. Me mettre exclusivement au service de DIEU et chanter pour sa gloire ...Ce chemin sera difficile, oui...Encore plus pour une amoureuse des plaisirs inutiles de la vie comme moi...Mais bon, je vais essayer! Et dire à tous ceux qui me suivent au quotidien combien de fois notre SEIGNEUR, CRÉATEUR DE L'UNIVERS est merveilleux. Certains riront et se moqueront! Moi même j'en rigole. Mais tu avais raison ma soeur. Suivre L'ÉTERNEL et se mettre à son service est le chemin idéal'', a-t-elle écrit sur sa page Facebook.