Crise au RHDP-Guemon: Les dessous de la cabale contre Serey Doh

Le Président du Conseil régional du Guemon, Serey Doh Célestin, fait l'objet d'attaques et de dénigrement depuis quelque temps par des adversaires politiques. Dans la contribution ci-dessous, Coulibaly Aminata, membre de la société civile du Guemon, croit savoir les raisons pour lesquelles Serey Doh Célestin est dans le viseur de détracteurs tapis dans l'ombre qui ne manquent pas une seule occasion de salir sa réputation dans la presse. Lisons.

Qui est Serey Doh Célestin?

Pourquoi tant de parutions en si peu de temps sur le Président du Conseil régional et Coordonnateur RHDP de la région du Guemon, jusque là très peu connu des ivoiriens mais très proches des populations locales? Natif du village de Dah dans le département de Bangolo, Serey Doh Célestin, affectueusement appelé Adjaro, est titulaire d'un doctorat en sociologie et fonctionnaire de l'administration douanière. Le coup d'essai de l'homme en politique a lieu en 2018 à l'occasion des élections des conseillers régionaux.

Et ce coup d'essai se transforme en coup de maître car Serey Doh Célestin, le candidat le moins côté des candidats en lice, remporte l'élection des conseillers régionaux dans le Guemon devant de grosses pointures telles qu'Évariste Meambly, président sortant du conseil et député de Facobly. Oula Privat, député de Guehiebly et Duékoué sous-préfecture et 3ème vice-président de l'Assemblée nationale qui est sur la même liste que le député de Bangolo, Tahi Thierry, et Innocent Youté, député de Kouibly. L'ex DGA de la SOTRA, le député de Bangolo, Doho Simon, qui a sur la liste le nom du député de Gbapleu, Bagohouo et Guemon, l'honorable Yah Touré. Cette victoire apparaît comme un coup de tonnerre dans le Guemon et surtout comme une raclée humiliante pour certains de ces adversaires politiques qui auront du mal à s'en remettre et à s'y faire.

Comment un candidat indépendant et peu côté, à la limite raillé par ses adversaires durant la campagne, est-il parvenu à remporter l’élection des conseillers régionaux dans le Guemon? Analyse contextuelle de ces élections. Président sortant du Conseil régional du Guemon, Évariste Meambly, candidat à sa propre succession en 2018, est logiquement la priorité de la direction du RHDP pour défendre ses couleurs. Auréolé de sa fortune personnelle et de son carnet d'adresses, l'homme d'affaire prospère reçoit sa lettre-mandat signée des mains du Président Alassane Ouattara himself, Président du RHDP. Mais il commet une erreur monumentale en refusant de candidater sous la bannière du RHDP et choisit de se présenter en candidat indépendant tout en promettant en cas de victoire, se rallier au parti présidentiel.

La promesse de Meambly ne rassure pas au sein du RHDP car l'homme est accusé de jouer un jeu trouble et soupçonné de vouloir donner, le cas échéant, sa victoire au FPI où au PDCI, contrairement à ce qu'il clame. Coutumier de revirements de situation pour avoir donné sa victoire à la présidence du conseil régional de 2015 au PDCI-RDA et à son président alors qu'on s'y attendait le moins, les soupçons sur ses intentions sont pris très au sérieux au sein des Houphouëtistes qui décident de trouver un autre porte-flambeau dans le Guemon. Oula Privat Avec la disqualification de Meambly, Oula Guelade Éphrem Privat passe pour être le candidat le plus côté, capable de porter haut le flambeau du RHDP dans le Guemon. La direction du parti le coopte et ses candidats locaux qui figuraient sur la même liste que Meambly, retirent leurs dossiers in-extremis à la CEI pour s'inscrire sur la liste d'Oula Privat, candidat indépendant mais soutenu par le RHDP. Le bémol, c'est que le 3è vice-président de l'Assemblée nationale est jugé trop proche du Président de l'institution d'alors Guillaume Soro, et soupçonné de vouloir donner sa victoire, le cas échéant, à ce dernier.

Cette proximité n'est pas du goût de la direction du RHDP. Le natif de Guehiebly n'améliore pas par ailleurs son sort lorsqu'il s'autorise à soutenir pour les élections municipales (les deux élections, régionale et municipale, étant couplées) Flanizara Toure, cadre RHDP qui se présente en candidat indépendant contre l'accord de son parti. Le candidat du RHDP et Flanizara Touré perdront la bataille au profit du candidat du PDCI qui profitera de la division des Houphouëtistes pour de hisser à la magistrature de la commune de Duékoué. Les principaux challengers étant disqualifiés, Serey Doh, le candidat sans attache, est finalement choisi par le RHDP. En visite dans le Tonkpi début décembre 2018, le Premier Ministre Amadou Gon Coulibaly confie solennellement sa candidature au Ministre Mabri Toikeusse en appelant les cadres locaux du parti à soutenir Serey Doh.

Dès lors, le ministre Mabri s'implique personnellement dans sa campagne au point de faire les frais pour cette implication perçue comme une ingérence dans les affaires internes du Guemon, des critiques acerbes de Meambly. Ayant reçu la caution du parti, Adjaro reçoit également du soutien en provenance du district des montagnes en la personne du Ministre Mabri. L'homme bénéficie en outre à Duékoué, du soutien de taille de cadres influents comme Doumbia Ibrahim. Bien qu'importants, tous ces soutiens assurent la victoire d'Adjaro dans un contexte marqué par une très forte adversité. Adjaro, le fin stratège et candidat du peuple ''Les adversaires d'Adjaro se méprennent profondément sur le compte de l'homme lorsqu'il le qualifie de novice en politique’’, lance un observateur de la vie politique dans le Guemon.

Sociologue averti, Docteur Serey Doh Celestin connait en effet mieux que tous ses adversaires la complexité des sociétés et leurs attentes

Fort de son expertise en sociologie, l'homme a minutieusement préparé le terrain de son élection par un ancrage social dans les localités du Guemon durant plusieurs années. Proche de la chefferie traditionnelle, Serey Doh Célestin est connu pour soutenir les initiatives en faveur des femmes par plusieurs dons de broyeuses aux associations féminines de la région. Les communautés ne sont pas restées en marge de sa stratégie car l'homme a offert des ambulances à différents centres de santé de la région tels que ceux de Bagohouo et de Bangolo. Plusieurs mutuelles de développement local ont bénéficié de ses largesses. Durant plusieurs années, Serey Doh s'est ainsi bati une réputation d'hommes affables et proches des populations par de multiples actions de développement au profit de ces dernières.

Séparément et ensemble, ces atouts militent en faveur de Adjaro qui est ainsi élu à la tête du conseil régional du Guemon. Homme de parole, il donne sa victoire au RHDP sans le soutien duquel, elle aurait été très difficile voire impossible. Serey Doh, victime de ses succès inattendus? Interrogé sur le harcèlement médiatique dont l'homme est l'objet, l'un des proches d'Adjaro a rapporté que: "En vérité, le Président Serey Doh est victime de son succès. Depuis son élection surprise à la tête du Guemon devant trois députés en activité, Serey Doh s'est fait de nombreux ennemis parmi ses adversaires politiques. Ces derniers n'ont jamais digéré qu'un candidat qui ne figurait pas parmi les favoris, vienne leur ravir le poste de président de conseil régional. En plus, le fait qu'Adjaro ait été nommé coordonnateur du RHDP pour les élections présidentielles d'octobre 2020 n'a fait qu'accroitre l'antipathie de ses adversaires. Et pourtant, l'homme est un fédérateur qui est parvenu à réunir les populations du Guemon, particulièrement celles de la ville de Duekoue''.

Serey Doh, le fédérateur

Les adversaires de Serey Doh semblent pouvoir l'attaquer sur tout sauf sur sa gestion politique de la région. En deux ans à peine à la tête d'une région célèbre pour son instabilité et ses violences intracommunautaires, Adjaro semble avoir trouvé la solution pour pacifier une région en proie à des turbulences. Sur le sujet, le sociologue de formation révèle sa stratégie en ces termes:

"Après avoir mis plusieurs années à etudier les causes profondes de ces instabilités, j'ai décidé de les adresser de façon empirique. Et la ville de Duekoue, épicentre de ces événements, a fait l'objet d'une étude sérieuse de ma part. Ainsi, j'ai opté pour une approche inclusive, interactive et de proximité avec les populations que j'associe à chacune de mes grandes decisions et à tous les programmes de developpement du conseil. Et les chefs traditionnels figurent au coeur de ma stratégie. En ce qui concerne les cadres, j'ai plaidé pour une représentation géopolitique équilibrée dans le bureau du conseil en suscitant l'intégration de cadres issus des quatre départements du Guemon, à savoir Duekoue, Bangolo, Kouibly et Facobly et d'obédience politique parfois différentes.''

Et force est de constater que depuis l'accession de l'homme à la tête de la région en 2018, le Guemon et particulièrement la ville de Duékoué connait une accalmie reconnue unanimement par les ressortissants. Mieux, toutes les structures de base du RHDP s'accordent à voir en l'homme un stratège politique qui a su organiser et rémobiliser la base du RHDP dans le Guemon. Pourquoi alors tant de critiques à l'encontre d'un homme au bilan satisfaisant ? Dans le sillage de Serey Doh, il se murmure que le poste de directeur de campagne du candidat du RHDP dans le Guemon, Amadou Gon Coulibaly, à l'élection présidentielle d'octobre 2020 est la cause de la poursuite de cet acharnement contre l'homme pressenti pour occuper ce poste pourtant qui lui revient de droit étant le premier responsable du parti dans la région.

Pour le staff de Serey Doh, l'heure est à la rémobilisation des troupes et à l'occupation du terrain pour la victoire d'Amadou Gon Coulibaly dans le Guemon. Plutôt serein face à ce qu'il qualifie de complot contre sa personne, Serey Doh conclut en ces termes: "Les gens peuvent continuer de bavarder et de critiquer à distance ou enfermés dans leur confort. Mais nous, nous travaillons sur le terrain à maintenir et consolider le climat de paix instauré de haute lutte dans le Guemon dans le contexte électoral actuel qui est le nôtre, tout en oeuvrant à y assurer la victoire d'Amadou Gon Coulibaly dès le premier tour."

Un proche du président du conseil régional du Guemon pense que ceux qui accusent à longueur de journée travaillent pour l'opposition. Il révèle que ces hommes politiques qui n'ont jamais accepté leur humiliation aux régionales de décembre 2018, ont tenté à Duékoué de donner de l'argent à la chefferie traditionnelle et à la jeunesse pour rallier leur position. La tâche qui était demandée aux garants des us et coutumes et les jeunes était de pondre une déclaration de désaveu et de dénigrement à l'endroit du jeune président du conseil régional du GUEMON.

''C'est peine perdue car le Dr Serey Doh Célestin totalement en phase avec sa population, a été informé de cette manœuvre honteuse. Les chefs traditionnels et les jeunes ont purement et simplement refusé cette manipulation et ont même invité les instigateurs à se ressaisir pour la paix dans notre région'', révèle-t-il.