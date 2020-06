Mabri Toikeusse ''quitte'' enfin le RHDP et déclare sa candidature

Replié dans le Tonkpi depuis le 4 juin dernier, Albert Mabri Toikeusse, président de l’Union pour la démocratie et la paix (UDPCI), continue de jauger le terrain dans l’éventualité d’une candidature à la prochaine élection présidentielle.

Présidentielle 2020 : Mabri Toikeusse a pris une importante décision, ce qu'il dit du choix de Gon Coulibaly

Même s’il ne l’a pas encore officiellement annoncé, l’ancien ministre de l’Enseignement supérieur semble déterminé à engager son parti dans la course à la présidence de la République. En tournée dans l’ouest montagneux depuis un peu plus de deux semaines, Albert Mabri Toikeusse multiplie les sorties fracassantes à l’encontre de la coalition RHDP, parti dont-il occupe toujours le fauteuil de deuxième vice-président.

A Danané où il a reçu des chefs coutumiers Dan, le filleul de feu le général Robert Guéï, a profité de l’occasion pour évoquer l’état de ses relations avec Alassane Ouattara, le chef de l’Etat ivoirien et président du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP).

« J’ai tout donné à Ouattara. À la rencontre de Yamoussoukro, il a préféré son frère (Ndrl Amadou Gon) à moi. En digne fils DAN, je n’ai pas manqué d’exprimer ce que vous auriez ressenti à ma place à savoir mon désaccord pour cette procédure nettement cavalière et non démocratique. Au reste, n’écoutez pas les bruits de couloirs », aurait confié l’ex ministre de l’enseignement supérieur, à ses parents.

Le patron de l'UDPCI fait en effet référence au dernier bureau politique du RHDP de mars 2020 qui a désigné Amadou Gon comme candidat du parti au scrutin présidentiel du 31 octobre. Le natif de Zouan-hounien qui préférait plutôt l'organisation de primaires pour la désignation du candidat de la coaltion, avait à l'occasion exprimé son mécotentement.

Depuis lors, les relations entre Mabri et ses alliés du RHDP se sont fortement détériorées. Limogé plus tard du gouvernement, Albert Mabri Toikeusse affiche désormais sa volonté de candidater au prochain scrutin présidentiel et il a fait part de ses ambitions, jeudi, devant ses parents Dan à Danané. « Je suis de vous, conçu à l’image d’un père guerrier donc digne de vous, chers parents. Vous et moi avions pris des engagements mutuels à Kabakouma et à Gouessesso chez GUÉI. Souvenez-vous-en. Souvenez-vous du combat mené par votre illustre fils, notre fierté DAN. N’oubliez pas que c’est à l’ombre de vos pas que je me suis engagé dans la voie ô combien périlleuse menant au Palais présidentiel. Mais nous y parviendront. Ensemble, nous y serons. Ce n’est plus qu’une question de temps ! », aurait-il confié. Une déclaration qui sonne comme le debut d'un divorce d'avec le parti du président Alassane Ouattara.