Affaire George Floyd : Guillaume Soro clashe sévèrement la CEDEAO

Les hommages à George Floyd ne cessent de se succéder à travers le monde. Guillaume Soro a cependant réagi de façon virulente à celle rendue par la CEDEAO au Négro-Américain tué par la police.

Guillaume Soro à la CEDEAO « Quelle honte! »

25 mai 2020, George Floyd meurt asphyxié à la suite d'une interpellation musclée d'un policier blanc à Minneapolis. L'indignation qui s'en est suivie a engendré de nombreuses manifestations de la communauté noire d'Amérique à travers le pays de l'Oncle Sam. D'autres réactions de condamnation de cet acte ignoble de Dereck Chauvin, le désormais ex-policier, meurtrier de l'Afro-Américain de 46 ans.

Dans une déclaration, dont copie nous est parvenue, la CEDEAO a tenu à condamner ce meurtre. « La Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) condamne le décès tragique d'un noir américain non armé, M. George Floyd, des suites de violences policières aux États-Unis d'Amérique. La Commission de la CEDEAO voudrait saisir cette opportunité pour s'adresser à la famille et aux proches de M. Floyd, ses plus sincères condoléances », a réagi l'organisation sous-régionale ouest-africaine.

Il n'en fallait pas plus pour irriter Guillaume Soro, qui dit être laissé pour compte par cette organisation. Dans un tweet publié sur son compte officiel, l'ancien Président de l'Assemblée nationale ivoirienne a ainsi tancé la CEDEAO : « Quelle honte! Avec les prisons de la Cedeao pleines! Que de negreries! »

Notons que Soro Kigbafori Guillaume et ses compagnons de Générations et peuples solidaires (GPS) font objet de poursuites par les autorités judiciaires ivoiriennes, alors que la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples (CADHP) a appelé à la suspension desdites poursuites. Et pourtant, la CEDEAO ne s'est pas encore prononcée à ce sujet.