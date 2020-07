Vilipendé, Zokora Didier: "Arrêtez (...) Drogba et moi, on s’est croisé"

L'ex milieu de terrain ivoirien Zokora Didier alias Maestro a fait des précisions sur ses relations avec Didier Drogba, son ancien coéquipier et capitaine en sélection nationale.

Zokora Didier craque et lâche: ''C'est nous qui avions choisi Drogba comme notre capitaine des Éléphants''

Dans une interview vidéo accordée à un média, l’ex international ivoirien Zokora Didier est revenu sur cette finale perdue par la Côte d’Ivoire devant la Zambie lors de la CAN 2012 au Gabon et plus particulièrement sur le penalty manqué par Didier Drogba. L’ancien milieu de terrain a soutenu qu’à la veille de cette rencontre, l’ex buteur de Chelsea avait reçu une consigne ferme de ses coéquipiers de ne pas tirer de penalty durant le match. Chose qu’il n’a pas respectée. ''Mentir, c’est cacher une vérité que l’on doit manifester. Ce n’est pas mieux de dire la vérité ou bien?‘’, avait répliqué Drogba sur son compte twitter.

Candidat à la présidence de la FIF, Drogba n'a pas bénéficié du soutien de Zokora. Alors que certaines personnes parlent d'une vive dissenssion entre les deux ex coéquipiers, l'ex académicien affirme qu'il n'en est rien. Dans un entretien accordée à Vibe radio, Zokora a fait des précisions sur ses relations avec Drogba.

«C’est depuis 2003 que j’ai fait la connaissance de Drogba. Drogba est mon aîné. En 2006, après le capitanat de Domoraud, c’est nous joueurs de la Sélection nationale qui avions choisi Drogba comme notre capitaine. Les gens ne le savent peut-être pas », a expliqué l’ex-époux de la belle Seri Dorcas. Avant d'ajouter: «Je suis le joueur ivoirien le plus capé des Éléphants avec plus de 153 sélections. Personne n’a fait mieux que moi. J’ai toujours eu de l’estime pour mon grand frère Drogba qui a beaucoup apporté au football ivoirien. Je ne vois pas le problème qui puisse exister entre nous. Drogba et moi, on n’a jamais été divisé».

Zokora Didier est également revenu sur son choix à l'élection du successeur de Sidy Diallo au poste de président de la Fédération ivoirienne de football. « Si je ne suis pas avec Drogba pour cette élection à la FIF, c’est un choix et non un boycott. Yaya Touré est avec Drogba mais son propre grand frère Kolo est lui avec Idriss Diallo. Alors, sont-ils divisés pour leurs choix ? J’ai décidé d’être avec le candidat Sory Diabaté. Le grand frère Kalou Bonaventure soutient Idriss Diallo mais chaque fois qu’on se voit, on rigole ensemble. D’ailleurs, il y a moins d’une semaine de cela, Drogba et moi, on s’est croisé quelque part à Abidjan; ça été des moments de retrouvailles entre grand frère et petit frère. Que les gens arrêtent de passionner le débat entre nous », a lancé Maestro.