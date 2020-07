Tonkpi: Grosse colère contre un 3è mandat de Ouattara, le chef Gué Pascal désavoué

L’hypothèse d’une troisième candidature du Président Alassane Ouattara refait surface depuis le décès subit du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, ex candidat désigné du RHDP à la présidentielle d’octobre 2020.

Mabri Toikeusse, ‘’le meilleur choix’’ pour succéder à Ouattara, en remplacement d'Amadou Gon Coulibaly?

Alors qu’ils étaient à Korhogo pour prendre part aux obsèques du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, décédé le 08 juillet 2020, des chefs traditionnels Dan de la région du Tonkpi, ont été reçus, vendredi 17 juillet, par Téné Birahima Ouattara, frère cadet du Président Alassane Ouattara. A la tête de la délégation, le Chef central, sa Majesté Gloudé Dan 1er Gué Pascal, a dit être venus pour réaffirmer le soutien du Peuple Dan au chef de l’Etat sortant qu’ils ont exhorté à reprendre le flambeau qu’il avait donné à son ex premier ministre.

« Une branche est tombée mais le baobab est là ! La branche Amadou Gon est tombée, mais le baobab Alassane est là ! Nous avons pris la résolution d'accompagner le Président Ouattara à vie. Nous ne voulons pas être des sorciers. Allez dire à Alassane Ouattara que nous ne voulons pas d'aventure à quelques mois de l'élection présidentielle. Allez lui dire de rester là où il est actuellement. Les Yacouba et les Senoufo sont des alliés et les alliés ne se trahissent jamais. Si la branche est tombée, le baobab doit rester. Nous souhaitons que la Côte d'Ivoire continue de prospérer entre les mains du Président Alassane Ouattara », a déclaré le chef Gué Pascal.

Il n’en fallait pas plus pour susciter la colère d'autres natifs de la région du Tonkpi dont la plupart, proches d’Albert Mabri Toikeusse, restent convaincus qu’il est temps pour le président Ouattara de passer la main comme il l'avait lui-même annoncé. Ces derniers dénoncent donc la ‘’déclaration hasardeuse du chef Gué Pascal au nom du peuple Dan’’.

«Disons nous la vérité étant encore vivants. Le chef a consulté qui avant de se mettre en mission à Korhogo? La région du Tonkpi compte 5 départements. Avez-vous vu toute la chefferie avec lui? Avez-vous vu le responsable de la jeunesse dans sa délégation ? Quand on sait aujourd'hui que l'avenir du pays appartient à cette jeunesse. Ou encore, le chef Gué Pascal a organisé un référendum pour prendre l'avis de tous dans le Tonkpi? », a interrogé Diomandé Lamine, Coordinateur de la Jeunesse Mabri Toikeusse ( JMT) dans la région du Tonkpi.

Selon lui, la réalité dans le Tonkpi a montré que Mabri Toikeusse reste le leader en qui la population se reconnaît. En conséquence, dit-il, la déclaration venant du chef Gué Pascal ‘’ne nous concerne ni de près ni de loin’’. « Nous la JMT demandons au président de la République d'user de son intelligence pour savoir se retirer de cette course présidentielle. Car lui-même l'a déjà annoncé de passer le relais à une nouvelle génération. Et cette génération évidemment a plusieurs hommes de parole et de valeur. Parmi eux, le meilleur choix pour nous, c’est bien le président Abdallah Toikeusse Mabri, homme de paix, de conviction, du bon ton et de sagesse », a conclu Diomandé Lamine.