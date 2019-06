Côte d'Ivoire : FPI, Pascal Affi N'Guessan porté-disparu !!!

Pascal Affi N’Guessan a disparu des écrans après l’organisation de la fête de la liberté à Adzopé de la tendance du FPI qu’il dirige. Ce silence radio du Député de Bongouanou intervient alors qu’Henri Konan Bédié lui a tourné le dos pour s’allier à Laurent Gbagbo.

Mais où est passé Affi N'Guessan après sa fête d'Adzopé ?

Pascal Affi N'Guessan avait indiqué avoir évité de justesse un assassinat politique en refusant de se soumettre au préalable à lui soumis lors de sa rencontre manquée avec son mentor Laurent Gbagbo, en mars dernier. De retour sur les rives de la lagune Ebrié, l’ancien Premier ministre ivoirien s'était littéralement dressé contre l'ancien président ivoirien, qu'il accuse être l'instigateur de la fronde qui a lieu au sein des frontistes.

Aussi, le candidat à la présidentielle de 2015 a organisé la fête de la liberté de sa frange du FPI à Adzopé, les 3 et 4 mai derniers, parallèlement à celle organisée par les "Gbagbo ou rien" à Duekoué, les 26 et 27 avril 2019.

Qu'à cela ne tienne. L'autre coup dur encaissé par Affi N'Guessan, c'est surtout le rapprochement entre Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo en vue de la formation d'une coalition politique de l'opposition, ainsi que les communiqués qui ont sanctionnés les rencontres entre le PDCI et le FPI.

Aussi, dans un communiqué publié le 27 mai dernier, le camp Affi a fustigé l'attitude du PDCI en ces termes : "Malheureusement, depuis peu, le FPI observe que le PDCI prend d’autres engagements de façon unilatérale et sans aucune information préalable du parti. Au surplus, le FPI constate et déplore que les différents communiqués portent la signature de personnes qui s’affublent de titres dont ils n’ont pas la qualité au sein de la direction légale du FPI... Le FPI invite le PDCI à éviter les malentendus qui desservent la dynamique d’ensemble de la plateforme"

Mais après cette mise en garde, Pascal Affi N'Guessan est rentré dans une certaine hibernation, n'apparaissant plus en public et ne faisant plus de déclaration quelconque.

A en croire certaines indiscrétions, le Président du Conseil régional du Moronou aurait subi une intervention chirurgicale due à son état de santé fragile. Il se remettrait petit à petit de cette opération et sera de retour sur la scène très bientôt, confie une source.

Voilà doc ce qui pourrait justifier l'absence prolongée d'Affi N'Guessan sur la scène politique, alors que les discussions sur la réforme de la CEI connaissent un point d'achoppement entre pouvoir et opposition.