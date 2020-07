2020 : Alassane Ouattara, "la prophétie" sur sa candidature se réalise

Alassane Ouattara était loin de s'imaginer un tel scénario, et pourtant, la prédiction qu'il a faite est en passe de se réaliser. Le président ivoirien avait toutefois déclaré qu'il attendrait fin juillet pour dire si oui ou non il briguera un 3e mandat. Le voilà le pied à l'étrier.

Alassane Ouattara, rattrapé par la prédiction sur l'annonce de sa candidature

5 janvier 2017, Alassane Ouattara annonçait sa retraite politique définitive, avant de faire planer un doute sur sa volonté de se retirer. Le président ivoirien indiquait en effet qu'il attendrait fin juillet 2020, à seulement trois du scrutin présidentiel, pour donner sa réponse définitive à ce sujet. Alors que toutes les attentions étaient cristallisées autour de cette date, le chef de l'État prend à contre-pied partenaires et adversaires en déclarant, le 5 mars dernier, devant le Congrès à Yamoussoukro, sa ferme et irrévocable volonté de passer la main à une jeune génération. Aussitôt dit aussitôt fait, car une semaine plus tard, Amadou Gon Coulibaly sera désigné candidat du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), lors du Conseil politique du 12 mars.

Cependant, moins de deux mois après, le Premier ministre ivoirien est évacué d'urgence à Paris pour un « contrôle médical », selon le communiqué de la Présidence y afférent. Après des soins intensifs à l'hôpital parisien de la Pitié Salpêtrière, Amadou Gon regagne Abidjan, avant de décéder à la suite d'un malaise cardiaque survenu en plein Conseil des ministres, le 8 juillet dernier. Leur candidat décédé, les dignitaires du parti présidentiel ont aussitôt jeté leur dévolu sur Alassane Ouattara, président du parti, à qui ils ne cessent de lancer d'incessants appels pour faire un rétropédalage en se portant candidat au prochain scrutin présidentiel.

Nous voilà donc à la case départ. Celle où le Président Ouattara disait attendre fin juillet pour dire s'il briguerait un troisième mandat ou non. Cette prédiction faite des mois plus tôt se réalise donc sous les regards des observateurs et autres initiés qui pourront certainement expliquer, selon des rites dont eux seuls ont le secret, comment nous en sommes arrivés là. Surtout que tout était « bouclé » et « géré » au sommet.

Quoi qu'il en soit, une importante réunion du RHDP, élargie à toutes les instances du parti, se tiendra, ce mercredi 29 juillet 2020, pour « analyser l'évolution de la situation politique ». Réunion au cours de laquelle Alassane Ouattara dira si oui ou non il est candidat à l'élection présidentielle de 2020. Mais l'on retiendra d'ores et déjà que que la parole donnée est dotée d'une certaine puissance dénommée le karma dans la réligion hindouiste.