Clash entre Kandia Camara et Odette Lorougnon : Ce qui s'est passé

Kandia Camara a tiré à boulets rouges sur Odette Lorougnon. C'était le dimanche 26 juillet 2020 à l'occasion d'une cérémonie des femmes du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) en hommage à Amadou Gon Coulibaly. La ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle a attaqué la présidente de l'Organisation des femmes du Front populaire ivoirien (OFFPI) en des termes très acerbes. Qu'est-ce qui a tout déclenché ?

Kandia Camara-Odette Lorougnon, la guerre est-elle ouverte ?

Lors de la cérémonie d'hommage de la Nation à Amadou Gon Coulibaly, le mardi 14 juillet 2020, Kandia Camara n'a pu contenir ses émotions pendant son discours. La ministre a éclaté en sanglots. Quelques jours plus tard, dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, elle suppliait Alassane Ouattara de se porter candidat à la présidentielle, car les adversaires du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) "n'ont d'autre programme que de venir au pouvoir pour venir se venger, pour venir régler des comptes, pour venir créer encore des tensions dans le pays". Odette Lorougnon, cadre du Front populaire ivoirien, a réagi à ces propos de Kandia Camara. "Je voudrais demander à Kandia Camara : qu’est-ce qu’elle craint ? Et qu’est-ce qu’ils ont fait et comment ils sont venus au pouvoir ? Pourquoi elle craint une certaine vengeance ?", a-t-elle cherché à savoir. Pour la présidente de l'Organisation des femmes du FPI (OFFPI), la députée d'Abobo ne pleurait pas Amadou Gon Coulibaly, mais plutôt pour leur privilège.

La réponse de Kandia Camara n'a pas tardé. Dimanche 26 juillet 2020, la "Péré nationale" a craché ses vérités à Odette Lorougnon en ces termes : "elle demande de quoi, on a peur. Non, on n’a pas peur de sa petite personne. C’est-à-dire qu’en général, je ne tape jamais sur quelqu’un qui est par terre, elle est par terre. Parce qu’au moment où ses collègues mobilisent les femmes de Côte d’Ivoire pour leur candidat, comme elle n’existe plus, et comme elle veut exister, elle est sur les réseaux sociaux, parce qu’elle n’a rien à faire."

Kandia Camara a justifié ses propos en affirmant qu'ils ont été tenus par "une haute personnalité, dans ce pays qui a dit qu’il faut qu’il soit président de la République, pour venir prendre sa revanche, pour venir se venger". "Je n’ai fait que dire ce que quelqu’un a dit. Maintenant si elle aussi pense la même chose. Qui se sent morveux se mouche", a martelé la cadre du RHDP. Et Kandia Camara d'enfoncer : "Quand les Ivoiriens entendent leur message, les Ivoiriens ont peur de l’article 125, qu’ils viennent encore braiser leurs enfants. Les Ivoiriens ont peur qu’ils ramènent la violence. Les Ivoiriens ont peur qu’ils mettent encore le pays dans le chaos comme ils l’ont fait par le passé."