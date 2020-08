De retour en Côte d'Ivoire, Petit Denis de nouveau dans la drogue?

Quelques mois après son retour en Côte d'Ivoire, le célèbre et talentueux artiste zouglou, Petit Denis, a-t-il replongé dans la drogue ? Voici sa réponse.

Petit Denis à propos de la drogue: ‘’Je ne suis pas hypocrite, passons sur le sujet‘’

L'artiste zouglou, Petit Denis, a longtemps trainé la réputation d’un accroc à la drogue et aux stupéfiants. Après des cures de désintoxication en Côte d’Ivoire et même à l’extérieur du pays, l’artiste était toujours retombé dans les mêmes déboires.

Après plusieurs mois passés en France, le Zouglouman a affirmé avoir définitivement mis fin à la drogue. ''La drogue, ça été à un moment de ma vie; ça, je ne peux pas le nier. Je me suis cogné la tête au mur. Il faut qu'on le dise. Mais j'ai pris conscience qu'il y a beaucoup de jeunes qui me prennent pour exemple ; qui, à travers moi, se retrouvent. Alors je me suis dis que si je continue dans la drogue, quel exemple je peux apporter à ces jeunes-là. Je me suis donc forgé pour montrer aux jeunes qu'on peut se débarrasser de la drogue'', a déclaré El Capo lors de son passage sur France 24 en décembre 2019.

Cette décision de Denco a eu un impact plus que positif sur sa vie puisqu’il apparaissait très rayonnant dans de nombreuses photos et vidéos publiées sur la toile contrairement à l’état très amaigri que l’on a pu voir lorsqu’il regagnait la France en début d’année 2019.

Revenu en Côte d’Ivoire en mars 2020 pour un concert qui a finalement été annulé en raison de l’épidémie de Coronavirus, Petit Denis est suspecté d’avoir renoué avec la drogue. Invité samedi à l'émission ‘’Accusé levez-vous‘’ diffusée sur Trace Fm, Kloité s’est exprimé sur le sujet.

‘’Il y a une parole qui dit que le chien ne change jamais sa manière de s’asseoir mais ce n’est pas moi le chien (…) Je n'aime pas vivre dans l’hypocrisie. Donc passons sur le sujet …‘’, a-t-il répondu sans précisions.