Souleymane Kamagaté nargue les partisans de Drogba: "Ils ne sont pas nombreux "

Souleymane Kamagaté alias L’Homme Saga a lancé un défi à l’ancien capitaine des Eléphants de Côte d’Ivoire, Didier Drogba.

L’Homme Saga met au défi le camp Drogba: ‘’Idriss Diallo, donne ton Ok et on réunit 2000 jeunes devant ta porte‘’

Souleymane Kamagaté alias L’homme Saga fait partie des nombreux ivoiriens qui ont déploré le fait que l’Association des footballeurs ivoiriens (AFI) ait décidé d’accorder son parrainage relatif à l’élection à la présidence de la FIF à Idriss Diallo au détriment de son premier vice-président, Didier Drogba.

L'époux de la chanteuse Couper décaler, Bamba Amy Sarah, avait, en effet, repris une publication de la web comédienne Yvidéro qui déplorait ''la trahison'' des ex coéquipiers de Drogba en équipe nationale.

‘’Les gens prétendent vous aimer mais une fois que vos ambitions sont plus grandes que les leurs, ils vous trouvent des défauts inimaginables et vous combattent avec la dernière énergie. Ceux avec qui vous riiez, dansiez et chantiez hier, subitement aujourd’hui, deviennent vos ennemis‘’.

Tel est le message de Yvidéro posté par L’homme Saga qui semblait lui aussi avoir pris fait et cause pour Didier Drogba. Mais contre toute attente, l'époux de Bamba Ami Sarah dit avoir été séduit par le projet d’Idriss Diallo. Et depuis lors, il s’est engagé dans la promotion du programme de ce dernier sur les réseaux sociaux.

Samedi 1er août 2020, l’emblématique capitaine des Eléphants de Côte d’Ivoire, Didier Drogba, a procédé au dépôt de son dossier de candidature à l’élection du prochain président de la Fédération ivoirienne de football (FIF).

A cet effet, de nombreux supporters ont pris d’assaut les abords du siège de la FIF à Treichville afin d'exprimer leur soutien à l'ancien buteur de Chelsea. Cet événement a abondamment été relayé sur les réseaux sociaux et par plusieurs médias internationaux.

Mais pour Souleymane Kamagaté, cette foule présente, samedi à la FIF, ne signifie pas grand-chose. Il dit être capable d’en faire autant pour le candidat Idriss Diallo.

‘’Si c’est ceux-là qui étaient présents à la FIF pour le dépôt de la candidature de Drogba, alors il n’y avait pas assez de monde. Notre candidat Idriss Diallo, donne ton ok seulement et on réunit 2000 jeunes devant ta porte pour montrer à l'opinion nationale et internationale qu’une grande partie de la jeunesse veut aussi de ta candidature. Que chacun respecte le choix de l’autre. Nous sommes en démocratie", a-t-il posté sur la toile.

Cette publication a bien évidemment suscité plusieurs réactions. ‘’Drogba n’a pas eu besoin de donner son Ok pour que ses supporters se réunissent à la FIF. Au lieu de réunir 2000 personnes pour Idriss, c’est mieux d’organiser concert pour Bamba Ami Sarah, comme tu sais réunir les gens?‘’, a répliqué un internaute.