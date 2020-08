Candidat à la Présidentielle, Mabri Toikeusse prêt à tous les sacrifices

C'est décidé, Albert Mabri Toikeusse a officialisé son divorce d'avec le RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix) d'Alassane Ouattara pour se porter candidat à la présidentielle du 31 octobre prochain. Le président de l'UDPCI (Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire) promet pour ce faire de ne ménager aucun effort pour "Bâtir la Nation" s'il accèdait à la magistraure suprême.

Mabri Toikeusse, le nouvel espoir de la Côte d'Ivoire ?

L'alliance du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) s'est désagrégée au fil du temps avec le retrait de nombreux partis politiques qui le composaient. Après Anaky Kobena (MFA), Henri Konan Bédié (PDCI), c'est au tour d'Albert Mabri Toikeusse (UDPCI) de tourner casaque au parti présidentiel afin de prendre son destin en main.

Le dimanche 2 août 2020, lors du bureau politique de l'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire (UDPCI), le Président du parti a en effet annoncé son départ officiel du parti unifié, avant de déclarer : "Nous pensons que le moment est venu de faire l'offre à nouveau aux Ivoiriens pour consolider les bases de la paix. 2010 n'est pas 2020. Je pense que nos chances sont très grandes."

Déterminé à affronter ses anciens compagnons de la majorité présidentielle lors du prochain scrutin, l'ancien ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique vient de lancer un nouveau tweet : "Merci à tous mes compagnons et à nos amis qui engagent avec nous la belle aventure visant à redonner l'espoir à la Côte d'Ivoire. Aucun sacrifice ne sera de trop pour bâtir la Nation. Paix et bonheur à tous."

Les dés sont donc jetés. À moins de trois mois de l'élection présidentielle de 2020, l'ancien 2è Vice-Président du RHDP veut en découdre avec Alassane Ouattara et son parti. L'héritier de feu le général Robert Guéi est donc prêt à consentir tous les "sacrifices" pour "Bâtir la Nation" et donner "Paix et Bonheur" à tous ses concitoyens.