Eunice Zunon : Elle voulait demander Arafat en mariage

Eunice Zunon était très proche d'Arafat DJ, la star de la musique couper décaler décédée tragiquement le 12 août 2019 dans un accident de la circulation à Cocody Angré. Un an après le décès du boss de la Yorogang, la web humoriste se livre à des confidences inédites.

Eunice Zunon: "Arafat, c'est mon grand amour"

La date du 12 août 2019 reste un douloureux moment pour la Côte d'Ivoire et l'Afrique. Ce jour-là, Arafat DJ, une icône du genre musical couper décaler, a quitté le monde des vivants suite à un accident de moto dans le quartier d'Angré, situé dans la commune chic de Cocody. Houon Ange Didier, considéré comme le roi de la musique fondée par feu Doukouré Amidou Stéphane dit Douk Saga, était en pleine ascension musicale quand la mort l'a arraché à l'affection de sa famille et de millions de fans. Le Daishikan n'a pas survécu au choc entre la moto qu'il conduisait et la voiture d'une animatrice radio. Il était âgé de 33 ans.

Plusieurs personnalités du showbiz ont été affectées par la disparition du père de la petite Rafna. Parmi celles-ci, figure Eunice Zunon. Mercredi 5 août 2020, la web humoriste ivoirienne était sur le plateau de l'émission Peopl'Emik, diffusée sur la chaine de télévision La 3. Au cours de ce programme animé par Yves Aymard, "Bébé Bouche Pointue" a fait des confidences sur ses relations avec l'ex-conjoint de Carmen Sama.

La comédienne a encore reconnu qu'elle était amoureuse du fils de Tina Glamour. Cependant, la jeune dame a précisé qu'il ne s'est rien passé entre Houon Ange Didier et elle. "Arafat DJ, c'est mon grand amour", a murmuré Eunice Zunon.

À la question de savoir ce qu'elle aurait aimé faire avec Arafat avant sa mort, Eunice Zunon a déclaré : "J'aurais voulu aimer le demander en mariage." Elle aurait voulu le faire au cours d'un concert de l'artiste.