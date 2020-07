2020 : 3e mandat, Ouattara dribble le RHDP et demande un sursis !!!

Alassane Ouattara était très attendu, ce mercredi, pour se prononcer sur son éventuelle candidature à l'élection présidentielle de 2020. Mais, contrairement à ce que souhaitait le Conseil politique du RHDP, le président ivoirien a demandé un temps de recueillement avant de s'adresser à la Nation.

Alassane Ouattara : « Je vous demande de me laisser le temps du recueillement »

29 juillet 2020, quatre mois et demi après le Conseil politique de mars dernier, le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) s'est à nouveau réuni pour la désignation d'un nouveau candidat. Le choix du parti présidentiel s'est naturellement porté sur Alassane Ouattara, président du parti, qui avait décidé de passer la main à une nouvelle génération.

Mais, le chef de l'État, encore étreint par la douleur de la perte d'Amadou Gon Coulibaly, son successeur désigné, a plutôt plaidé auprès de ses camarades de parti pour lui laisser un temps afin de faire le deuil de son « fils ». « Le décès d’Amadou est un choc pour beaucoup d’entre nous », a lâché le Président Ouattara, avant d'ajouter : « Je prends actes des résolutions du Conseil politique et de votre demande. Mais, je vous demande de continuer d’avoir une pensée pour Amadou Gon Coulibaly et de me laisser le temps du recueillement pour vous donner une reponse très prochainement. »

Expliquant sa position du jour, le Président Ouattara précise que « ces moments sont douloureux pour moi-même et pour Hadja coulibaly. » Car, « en Afrique, c’est le fils qui enterre le père ». Toutefois, ADO a tenu à rassurer ses militants en ces termes : « Je voudrais vous assurer que je suis avec vous. Nous devons faire en sorte que la Côte d'Ivoire soit en paix. » Poursuivant, Alassane Ouattara rappelle : « Vous savez que je ne vous ai jamais deçus, et je ne vous décevrez pas. Je tiens à la victoire du RHDP. Je tiens à notre cohésion. »

Aussi leur a-t-il donné un nouveau rendez-vous pour donner sa réponse à leur appel. « Je reviendrai vers vous pour m’adresser à vous, à tous les Ivoiriens. Je ferai en sorte que la Côte d’Ivoire soit entre de bonnes mains. » Avant de clore ses propos : « Je tiens à la victoire du RHDP, car ce sera le plus bel hommage que nous rendrons à Amadou qui avait de grandes ambitions pour notre pays... Merci pour votre confiance. »