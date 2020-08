"Ouattara est le guide de la nouvelle génération" (Ali Konaté, Pdt LRD)

Ali Badarah Konaté, président des Libéraux pour la renaissance et le développement (LRD), s'est prononcé sur la candidature du président Alassane Ouattara, dans une interview accordée à Afrique-sur7.fr. Le président des "LRD Nouvelles Énergies", mouvement proche du défunt Premier ministre ivoirien, Amadou Gon Coulibaly, vante les mérites d'un homme, seule alternative capable de maintenir la Côte d'Ivoire sur le chemin du développement.

Ali Konaté: "Alassane Ouattara est éligible et rééligible une seule fois dans le cadre de la Troisième République"

Comment avez-vous vécu le décès du Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly, votre parrain ?

Le départ de notre Mentor et parrain, le Premier Ministre Amadou Gon Coulibaly, a été une tragédie dramatique à tout point de vue. Il est des hommes qui dans les cycles de vie d’une communauté ou d’une nation, jouent un rôle central, une sorte de colonne vertébrale du système dans l’humilité mais dans l’ignorance des autres. Amadou Gon Coulibaly, depuis près d’un quart de siècle, jouait ce rôle dans la grande famille des républicains et depuis une décennie dans le système de gouvernement de notre pays auprès de son père, le président Alassane Ouattara. Son départ brusque et brutal impose une mise à jour totale du système central. Personnellement, en tant qu’humain, donc être fragile, j’ai été effondré et dévasté mais en tant que croyant, je rends gloire et grâce à L’ Eternel, notre créateur car il ne fait rien sans cause et sans amour. Il a aimé et Il aime AGC plus que nous, pauvres mortels. Et Il a choisi le moment idéal pour le rappeler à lui. Et nous acceptons ses décrets et savons que notre parrain est très heureux de là où il est. Il est libre de la méchanceté, de la perfidie et de l’hypocrisie des hommes.

Quel souvenir gardez-vous de l’homme et quelles sont les valeurs que vous retenez de lui ?

Un Grand Homme au sens le plus profond du terme. Travailleur, il est parti sur son lieu de travail vers le père céleste. Un grand croyant et un homme affable. Les valeurs que nous retenons de lui sont transfigurées dans ce que nous nommons par l’esprit AGC qui implique l’amour du travail, l'honnêteté, la compétence, l'humilité, la loyauté, la fidélité, la fraternité et l'amour inconditionnel de son prochain. Sur le plan politique, l'esprit AGC implique la construction patiente de sa carrière, la combativité du lion, la culture du compromis et du dialogue, l'ouverture vers l'autre sans se renier, la recherche permanente de l'efficacité et la culture du résultat. Et cette dimension sociale et politique d'Amadou Gon Coulibaly est désormais inscrite dans l'ADN des "LRD Nouvelles Énergies". À travers nous, L'esprit AGC doit demeurer à travers le temps et les générations.

Plus de 40 jours après sa disparition, comment vous sentez-vous ?

Les cérémonies de 40e jour dans la cosmogonie islamique matérialisent le passage de l'âme de la tombe; donc de la dimension terrestre à la dimension spirituelle et marquent officiellement la fin du deuil et non la fin des œuvres pour et au nom du défunt. Nous nous sentons comme des héritiers politiques qui devons travailler pour préserver et promouvoir l’esprit AGC et mériter de lui. Nous sommes des Lions et nous continuons le combat pour la stabilité, la cohésion et la paix dans notre Pays. Nous tenons droit aux côtés du Président de la République pour continuer l’œuvre de développement harmonieux de notre pays.

Le président Ouattara a décidé de se porter candidat à l’élection présidentielle en remplacement d’Amadou Gon, comment voyez-vous cette candidature ?

La candidature du Président Alassane Ouattara est l’expression du don de soi, du sacrifice, de l’engagement et de l’amour pour son pays. L’acte du Président Alassane Ouattara permettra la survie de notre pays et des acquis mais ouvrira une ère nouvelle pour les jeunes générations en ce sens qu’après avoir respecté et matérialisé sa parole de passer la main à une nouvelle génération (le choix du Premier Ministre Amadou Gon Coulibaly comme candidat de son parti, le RHDP) non sans demander aux autres leaders de sa génération (les Présidents Bédié et Gbagbo) d’en faire de même, le destin en a voulu autrement. Au-delà de son parti, le RHDP, c’est la majorité qui souhaite cette candidature pour le sauvetage et la sauvegarde de la nation ivoirienne telle que construite par le président Ouattara depuis près d’une décennie. En tant que président du groupement politique des Alassanistes et du "RDA Nouvelle Vision", nous avons souhaité cette candidature. Par conséquent, nous sommes soulagés de la réponse de notre guide.

En général, en Afrique, c’est le fils qui hérite du père, et non le contraire. Est-ce que c’est une bonne idée de la part du Président ? Autrement dit, n’y avait-il pas la possibilité de désigner un autre candidat de la nouvelle génération ?

Il n’a jamais été question d’héritage. Pour parler d’héritage, il faut parler de disparition du père. Fort heureusement et grâce à Dieu, le père est toujours vivant. Il s’est agit de la continuité de la gouvernance Alassane Ouattara avec Amadou Gon Coulibaly comme chef de l’Equipe. Et Alassane Ouattara est membre de cette équipe et l’équipe dans son ensemble qui lui a exigé à la rigueur que le capitaine reprenne son brassard pour conduire à la victoire. Ce n’est pas Alassane Ouattara seul qui est candidat, nous sommes tous candidats avec lui. Il est le guide de la nouvelle génération. Ceci dit à quelques semaines d’une élection cruciale où il y a le risque de la résurgence des vieux démons du tribalisme, de l’ethnocentrisme, du repli identitaire, de la gabegie, de la mal gouvernance et de la régression sociale et économique, aucun politique sérieux n’imaginerait que nous ne changerions radicalement de pilote au motif de faire plaisir aux déstabilisateurs présents dans l’avion. Le copilote a eu un malaise, le pilote continue; le temps de former un autre copilote.

Aujourd’hui, cette candidature fait l’objet de contestation à travers le pays, que répondez-vous justement à ceux qui évoquent l’illégalité de cette candidature car proscrite par la Constitution ?

Je ne rentrerai pas dans des faux débats juridiques. L’avantage de notre pays désormais, c’est qu’il dispose d’institutions fortes comme le Conseil Constitutionnel. Aux élections locales passées, nous avons constaté et apprécié l’indépendance de notre Justice. Des élections gagnées par le parti au pouvoir ont été annulées au profit de l’opposition. Des décisions de justice de première instance ont été cassées par la Cour de Cassation au profit de l’opposition. Faisons alors confiance à notre Justice et au juge des élections qui dira le droit; rien que le droit. Cela dit, de notre point de vue et de celui du droit, Alassane Ouattara est éligible et rééligible une seule fois dans le cadre de la Troisième République. Et tous le savent et l’ont affirmé lors de la campagne référendaire pour l’adoption de la nouvelle constitution. Et cette même nouvelle constitution qui permet au potentiel candidat du PDCI Daoukro, M. Henri Konan Bédié de présenter bien qu’ayant 86 ans tandis que la Constitution de la deuxième République issue de la Constitution de 2000 sous le Général Robert Guéï le lui interdisait. Ceci étant, il faut comprendre l’opposition qui a des craintes fondées sur son incapacité à reconquérir le pouvoir d’État face à un candidat comme Alassane Ouattara qui les a toujours battu à toutes les élections. Il n’y a en réalité pas de contestation dans le pays. Il y a une stratégie de guérilla et une volonté insurrectionnelle vouées à l’échec. Nous leur proposons d’aller aux élections et nous battre si tant la vérité de leur majorité est établie.

Quel rôle votre mouvement politique compte - il jouer dans la réélection du président Ouattara le 31 octobre ?

"Les LRD Nouvelles Energies" est le mouvement politique pionnier des Alassanistes. Depuis 2017, nous sommes sur le terrain pour la Continuité de la gouvernance Alassane Ouattara à travers Amadou Gon Coulibaly. Physiquement, Amadou Gon Coulibaly n’est plus là mais son esprit, l’esprit AGC, la "Lion attitude", nous habite. La dernière volonté officielle du Mentor est de continuer l'œuvre de développement de notre pays aux côtés du Président Alassane Ouattara et de donner la Victoire au RHDP. Avec méthode et application, les "Nouvelles Énergies AGC" doivent réaliser cette volonté de notre mentor aux côtés du président Alassane Ouattara. Rien ne va pas s'arrêter. Tout doit s'amplifier. Nous avons constitué au fil des ans un réseau d’électeurs brevetés AGC à travers 31 régions de notre pays et à l’étranger. Toutes nos coordinations sont en alerte. Et nous allons faire gagner le candidat Alassane Ouattara pour AGC car nous lui devons la victoire, ça sera le plus grand des hommages.

À deux mois des élections, quel est votre message à la population en général et à vos militants en particulier ?

La Côte d’Ivoire est à un tournant décisif de son Histoire. Il nous faut négocier ce virage avec sagesse et humilité. Il y a deux offres politiques bien distinctes. L’offre du progrès qui suppose la continuité du développement harmonieux de notre pays dans la stabilité et la paix avec Alassane Ouattara ; en neuf ans de gouvernance, Alassane Ouattara a bâti un pays lancé sur les sentiers du développement, un pays stable et solide, un pays d’ouverture et de fraternité où chaque habitant a un égal accès aux opportunités offertes, à la santé, à l’école et surtout la tranquillité. Et l’offre de la régression sociale et économique et de la féodalité. En sept ans de gouvernance, le président Bédié a travaillé à effacer le nom et les traces d’ Houphouët-Boigny, grand bâtisseur de la Côte d’Ivoire, il n’a rien bâti. Il a divisé les Ivoiriens et a instauré un système de classification tribale, ethnique et religieuse. Il a effrité les fondations de notre pays en tant que Nation. Nous devons barrer la route aux forces de régression par notre mobilisation massive pour la victoire du président Alassane Ouattara, candidat du RHDP.