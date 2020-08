Debordo prévient : "Arafat a commencé, je vais terminer"

Patrick Tanguy Sery Digbeu, plus connu sous le nom Debordo Leekunfa, est éloigné des réseaux sociaux. Dimanche 16 août 2020, le chanteur de couper décaler a donné de ses nouvelles à ses fans. Le "Mimi" a également saisi l'occasion pour faire une grande annonce.

Debordo justifie son absence des réseaux sociaux

Debordo Leekunfa a souvent été considéré comme le plus farouche adversaire d'Arafat DJ, décédé dans un tragique accident de la circulation le 12 août 2019 à Cocody-Angré. Mais Patrick Tanguy Sery Digbeu soutient que lui et le défunt fils de Tina Glamour étaient en de très bons rapports. Mais les "Chinois", fans de Houon Ange Didier, ne l'entendent pas de cette oreille. Ces membres de la "Chine" ont vivement protesté contre la présence de l'auteur du titre "Pikimin" aux obsèques du patron de la Yorogang. Dans tous les cas, Debordo est apparu profondément marqué par le décès du Daishikan.

Un an après la mort d'Arafat, le chef de file des "Magnans" continue de mener sa carrière musicale. Depuis un moment, le chanteur ivoirien se faisait discret et se tenait loin des réseaux sociaux. Dans une publication sur sa page Facebook, Debordo a donné les raisons de son absence. "Désolé, si je ne suis plus trop en direct sur les réseaux ! Je m’entraine et m’exerce pour mon autonomie musicale. Il fera jour un jour ! Faites-moi confiance ! ", a déclaré l'ex-disc jockey. En effet, après avoir quitté Bebi Philip, Debordo Leekunfa a décidé de devenir arrangeur.

"Avec un peu de patience, l'offensive débutera dans notre coupé décalé !!! Vos commentaires m’aideront svp !!! Feu DJ Arafat a commencé je vais terminer. La machine est lancée !!! Qui vivra verra. Mettez Dieu dans tout ce que vous faites !!! Car moi, seul Dieu me gère", a déclaré Debordo qui présentait sa première création musicale. C'est clair, Tanguy Patrick est déterminé à embrasser une carrière d'arrangeur.