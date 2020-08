Présidentielle 2020 : Voici la date du début de la campagne électorale

En Côte d'Ivoire, l'élection présidentielle est prévue le 31 octobre 2020. Réuni en Conseil des ministres le mercredi 19 août, le gouvernement ivoirien, par la voix de son porte-parole Sidi Touré Tiémoko, a livré la date de la campagne électorale.

Présidentielle: La campagne électorale débute le 15 octobre 2020

Les choses se précisent à quelques mois de la présidentielle du 31 octobre 2020. Le Conseil des ministres du mercredi 19 août 2020 a donné des informations relatives à cette importance échéance électorale. Sidi Touré Tiémoko a annoncé que "la campagne électorale est ouverte le jeudi 15 octobre 2020 et close le jeudi 29 octobre 2020 à minuit, soit une durée de 15 jours". Poursuivant, le porte-parole du gouvernement ivoirien s'est voulu rassurant par rapport à l'égal accès des candidats à la présidentielle aux médias de service public.

"Dans le cadre de cette campagne, l'égal accès aux organes officiels de presse et de production d'information numérique ainsi qu'aux médias de service public de communication audiovisuelle et le suivi de la régularité des produits de communication seront garantis par la Haute autorité de la communication audiovisuelle (HACA) et l'Autorité nationale de la presse (ANP), qui veillent à l'expression pluraliste des courants d'opinion, ainsi qu'au Conseil supérieur de la publicité (CSP)", a laissé entendre le ministre de la Communication et des Médias.

Il faut souligner que le Conseil a adopté un décret portant "convocation du collège électoral de la République de Côte d'Ivoire en vue de l'élection du président de la République en 2020". Sidi Tiémoko Touré a aussi soutenu qu'un autre décret "fixe les modalités de vote des Ivoiriens de l'étranger pour l'élection du président de la République en 2020". Au cours de ce Conseil des ministres, il a également été question de la fixation des spécifications techniques et les modalités d'établissement des cartes d'électeurs.