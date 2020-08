Coup d’Etat au Mali: Abidjan coupe les vivres à Bamako

Les sanctions continuent de pleuvoir sur le Mali après le coup d'Etat militaire qui a fait partir le président de la République, Ibrahim Boubacar Kéita (IBK), mardi.

La Côte d’Ivoire suspend toute coopération économique avec le Mali

S'inscrivant dans la droite ligne des condamnations du putsch au Mali, la Côte d’Ivoire a décidé de fermer ses frontières maritimes et aériennes avec son voisin. Ce mercredi 19 Août 2020, le gouvernement ivoirien a également décidé de suspendre toute coopération économique, financière et commerciale avec le Mali. Ci-dessous, le communiqué du ministère ivoirien de l'Économie et des Finances.