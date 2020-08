Après Gon, Korhogo en deuil : Le Député Koné Lacina est décédé

La ville septentrionale de Korhogo est vraisemblablement en train de boire du calice jusqu'à la lie. Après le décès d'Amadou Gon Coulibaly, le Député Koné Lacina a également tiré sa révérence, samedi.

Après Amadou Gon, l'Honorable Koné Lacina brise le coeur des Korhogolais

Le 8 juillet 2020 restera à jamais gravé dans la mémoire des fils et autres ressortissants de la ville de Korhogo, comme un jour noir d'autant plus qu'Amadou Gon Coulibaly, Premier ministre de Côte d'Ivoire, naguère Maire, puis Député de la capitale du Poro, est décédé, alors qu'il était en plein Conseil des ministres. Et pourtant, tous se préparaient dans cette localité et celles environnantes pour accompagner le petit-fils du patriarche Péléforo Gbon Coulibaly, candidat du RHDP, au palais présidentiel de Côte d'Ivoire.

Encore étreints par la douleur, les habitants de Korhogo n'ont pas encore fini de pleurer leur illustre fils, qu'un autre vient de leur briser à nouveau le coeur. L'Honorable Koné Lacina, Député de Korhogo ville, par ailleurs Vice-Président de l'Assemblée nationale, est en effet décédé, le samedi 22 août 2020. L'information a été donnée par Amadou Soumahoro, Président de l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire, qui exprime tout son regret d'avoir perdu un collaborateur et un camarade de parti, le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP).

Alain Acakpo-Addra, Secrétaire général du Parlement, indique par ailleurs que le programme des obsèques sera ultérieurement communiqué. Notons que trois députés ont été élus pour la ville de Korhogo. Il s'agit d'Amadou Gon Coulibaly, Koné Lacina et Coulibaly Mamadou Sangafowa. Les deux premiers ont donc tiré leur révérence à quelques mois d'une élection présidentielle cruciale. Le dernier cité, ministre de l'Agriculture et du Développement rural d'alors, a été limogé du gouvernement et remplacé par Kobenan Kouassi Adjoumani, porte - parole du RHDP, le parti dirigé par Alassane Ouattara.