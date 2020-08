Des tueurs aux trousses de Mabri ? La mise en garde de Blé Guirao

Avec le climat politique très tendu de ces derniers temps, aucune information n'est négligée. Jean Blé Guirao a donc décidé de réagir de façon énergique aux révélations d'un cyberactiviste faisant état d'un projet d'assassinat contre Albert Toikeusse Mabri, candidat déclaré de l'UDPCI à l'élection présidentielle de 2020.

Jean Blé Guirao sort son bouclier pour protéger Mabri contre d'éventuels barbouzes

Après son éviction du gouvernement, Albert Toikeusse Mabri a décidé de se porter candidat à l'élection présidentielle de 2020 au nom et pour le compte de l'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire (UDPCI), son parti. Cependant, Chris Yapi, un cyber activiste bien connu (seulement de nom) à Abidjan, a fait une révélation à couper le souffle. « Tous ceux qui le peuvent, informer M. Mabri Toikeusse. Une Opération des encagoulées du nommé Yaya Ouattara (tél : 017113xx) neveu de Birahima Téné, est prévue demain sur lui et un de ses proches. Qu’il prenne ses dispositions », a-t-il tweeté, ce lundi.

Loin de négliger cette information, même si son auteur n'apporte aucune preuve pour attester de la véracité de ce projet macabre contre l'ancien ministre de l'Enseignement supérieur, Jean Blé Guirao a décidé de produire une déclaration dans laquelle il met en garde toutes les personnes citées dans le tweet comme étant partie prenante à ce projet. « Devant ces allégations et révélations d’une extrême gravité avec les noms de personnes citées et mises en cause qui sont bien connues au centre et dans les entrailles du pouvoir actuel, la Direction de l’UDPCI élève une vigoureuse protestation contre cette manière machiavélique et nauséabonde de faire la politique sous nos tropiques », a lancé l'ancien Directeur du CROU-A1.

Rappelant les circonstances, encore troubles) de la mort du général Robert Guéi, fondateur du parti, ainsi que sa famille et ses proches, Blé Guirao prend donc à témoin l'opinion nationale et internationale sur tout ce qui pourrait arriver au président du parti arc-en-ciel. Avant d'indiquer qu'il « tiendra pour responsables toutes les personnes citées et mises en cause par le cyber activiste ». Le Secrétaire général de l'UDPCI appelle toutefois ses militants, ses sympathisants et tous les Ivoiriens à se mobiliser massivement pour « faire échec à toutes ces pratiques moyenâgeuses dignes d’un autre siècle ».

Notons à toutes fins utiles que l'UDPCI tiendra sa convention d'investiture, le vendredi 28 août prochain à partir de 08h au Palais de la culture de Treichville. Et à cette cérémonie, Dr Albert Toikeusse Mabri sera effectivement investi candidat à l'élection présidentielle de 2020.