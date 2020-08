Titrologie du 27 août 2020 : "La candidature de Gbagbo sera déposée"

La candidature de Laurent Gbagbo à la Présidentielle 2020, la saisine d'Emmanuel Macron par Guillaume Soro à travers une lettre écrite et un plan de déstabilisation déjoué par l'armée ivoirienne meublent la Titrologie de ce jerdi 27 août 2020.

Titrologie : "Or donc, Soro préparait un coup d'Etat"

"Nous déposerons la can,didature du Président Gbagbo", annonce d'entrée Pr Armand Ouégnin à la une de Le Temps. Et Le Quotidien d'Abidjan d'indiquer que cette décision a été prise en conférence de presse, ce mercredi. "Nous irons déposer la candidature de Gbagbo à la CEI", précise le journal. Pour Aujourd'hui, il n'y a pas de doute, "Gbagbo, candidat déterminé" pour la présidentielle. Ne Nouveau Réveil, va plus loin en annonçant à sa première page : "Bédié et Gbagbo déposent leurs candidatures." Mais, il n'y a pas que ces deux leaders politiques. "KKB a déposé sa candidature", apprend-on de L'Inter.

Dans le même temps, une révélation vient d'être faite sur un projet de déstabilisation avorté. "L'armée déjoue un plan de déstabilisation", croit savoir Le Matin. L'Expression fait quant à elle un rapport avec les recentes manifestations de l'opposition. "Les marches de l'opposition livrent enfin leur secret", écrit le tabloïd ivoirien. Et Le Patriote de mettre les pieds dans les plats : "Or donc, Soro préparait un coup d'Etat !" "Obsédé par le pouvoir, Soro veut une autre guerre", clame Le Rassemblement.

Toutes ces révélations sont parties d'un fait. "Soro a écrit à Macron", nous livre Dernière Heure. "Soro interpelle Macron dans une lettre écrite", poursuit L' Inter. Avant que Soir Info ne vienne ajouter : "Soro livre des secrets d'Etat et fait une demande à Macron." Générations nouvelles met pour sa part les pieds dans les plats en déclarant : "Macron mis devant sa responsabilité historique en Côte d'Ivoire."

Quoi qu'il en soit, précise Le Jour Plus : "Ouattara en France depuis hier." Pour sa part, "le Premier ministre Hamed Bakayoko en visite à Bonoua, Gagnoa, Divo et Daoukro", écrit Le Miroir. Affaire 3e mandat d'Alassane Ouattara : "Pr Assi Bénié démonte les argiments du pouvoir" à la première page de Notre Voie. Pour les 55e Assemblées annuelles de la BAD "Le Président Ouattara invite les gouverneurs à davantage d'ambition et de réalisme", apprend-on du journal gouvernemental Fraternité Matin.