Election à la FIF : L'intégralité du courrier de la FIFA aux acteurs du foot

L'élection à la présidence de la Fédération ivoirienne de football (FIF) prend des tournures on ne peut plus inquiétantes. Les travaux de la Commission électorale étant suspendus, et que le processus électoral devant départager Sory Diabaté, Idriss Diallo, Paul Kouadio et Didier Drogba en berne, la Fédération internationale de football association (FIFA) a décidé de prendre le dossier à son compte pour résoudre cette crise. Aussi, l'institution dirigée par Gianni Infantino a convoqué tous les protagonistes afin de les entendre individuellement pour mieux apprécier les tenants et les aboutissants de ce dossier à rebondissement.

